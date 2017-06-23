Bayramda 5 ilde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak

Ramazan Bayramı süresince Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde olacak.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 24-27 Haziran günlerinde bölgenin Basra Alçak Basıncı'nın etkisinde kalacağı tahmin edildiğinden yağış beklenmiyor.

Hava sıcaklığı bayram tatili süresince artmaya devam edecek ve bölge genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredecek.

Bayram tatilinde en yüksek hava sıcaklığı Kayseri ve Kırşehir'de 30-33, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta 27-31 derece olacak. (AA)