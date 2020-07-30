Bayramda belediye otobüsleri ve tramvaylar ücretsiz

Kurban Bayramı için birçok tedbirler alarak hazırlık yapan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ulaşımlarının hızlı ve rahat bir şekilde sağlamak üzere otobüs seferlerinde düzenlemeler yaptı. Başkan Büyükkılıç, Kurban Bayramı süresince belediye otobüsleri ve raylı sistemin ücretsiz olacağını belirterek, “Kurban Bayramı için tüm tedbirlerimizi aldık. Hazırlıklarımızı da şükürler olsun ki tamamladık. Otobüslerimiz ve tramvaylarımız da bayram boyunca tüm vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet verecek” diye konuştu.



