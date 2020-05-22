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“Bayramlar kardeşliğimizi pekiştirmek için fırsattır”

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan; Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

“Bayramlar kardeşliğimizi pekiştirmek için fırsattır”

"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan ayını daha geride bırakarak bayrama kavuştuk" sözleriyle mesajına başlayan Başkan Nursaçan; "Bayramlar, Rabbimizin bir nimeti olmasının yanı sıra, milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, kardeşlik ahdimizi yenilemek için de önemli bir fırsattır. Tüm dünyada yaşanan Coronavirüs salgınının bir an önce son bulmasını; huzur, barış ve kardeşliğin hâkim olmasını yürekten arzu ediyor, bunun için dua ediyor, bunun için gayret gösteriyoruz. Ramazan Bayramı bütün milletimizin yüreğine daha çok ferahlık ve daha çok huzur verecek, toplumsal dayanışmamızı derinleştirecek, kardeşlik ruhumuzu güçlendirecektir. Bu vesileyle bütün İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramlarını yürekten tebrik ediyor, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik dolu bir bayram diliyorum" ifadelerine yer verdi. 

Kurumsal

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