Bayramlık Çikolata ve Şeker Tezgahlarda Yerini Aldı

Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla beraber, bayram alış verişleri de başladı. Ortalama 100 çeşit çikolata ve 150 çeşit şeker ve lokumun bulunduğu tezgahlarda, çikolatalar kilosu 50-100 TL arasında, şeker ve lokumlar ise kilosu 20-75 TL arasında satılıyor.







Bayramlarda özellikle vatandaşların istediği kalitede şeker satmak için doğal ve seçilen ürünleri sattıklarını söyleyen ve 30 yıldır şekerlemecilik işiyle uğraşan Yavuz Çarşıbaşı, “Satışları çikolata ve şeker olarak ayırt etmek lazım. Yani çikolata, şeker ve lokum bizim satışını yaptığımız ürünler. Çikolatada 100 çeşit, şekerde 150 çeşit diyebiliriz ve lokumda da 50 çeşit lokumumuz var ama bunların tezgaha yansıması daha seçici oluyor. Daha çok satılan çeşitlerini sunarak bayramda daha da üstüne düşerek, şekerin kalitelisinin üstüne düşerek ve daha doğal ürünleri seçerek toplamda bir mağazanın içerisinde 100 çeşit ürün satılıyor diyebiliriz. Şeker ve lokumda en çok satılan ürünlerimizin fiyatları 20 ile 75 TL arasında. Çikolatada ise 50 ile 100 TL arasında satılan çeşitlerimiz var. Bu hafta sonu itibariyle, bayram şekeri satışlarımız başladı. Artık insanlar bayram şekeri psikolojisine girdiler ve satışlarımız şu anda iyi. Herkesle beraber biz de ramazanın bereketini yaşamaya başladık. Satışlardan beklentimiz yüksek ama insanlar tatile gitmezlerse eğer, evlerine yarım kilo da olsa çikolata alıyorlar. Bu yönde beklentim iyi ve inşallah bu adetlerimiz bitmedikçe, insanlar birbirini sevdikçe bunlar devam edecektir. Bu yüzden satışlarımızın iyi olacağını düşünüyorum. Çikolata ve şeker alacak vatandaşlara tavsiyem ise, mutlaka paketleri açıp içine baksınlar” dedi.







