BBP'Yİ ZİYARETE AK PARTİ'Yİ TEMSİLEN ÜNAL VE ELİTAŞ KATILDI

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşecek." dedi.

AK Parti heyeti, Büyük Birlik Partisi'ne (BBP) ziyaret gerçekleştirdi. BBP Genel Merkezi'nde 09.20'da başlayan görüşmeye AK Parti'yi temsilen parti sözcüsü Mahir Ünal ile Meclis Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş katıldı. Mustafa Destici nin makamında gerçekleşen görüşmede BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç da hazır bulundu.

Görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BBP Genel Başkanı Destici’nin bir görüşme yapacağını ve yapılan görüşme sonrası varılan nihai kararın kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti. (haber7.com)