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Bedelli askerlik açıklaması

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'tan bedelli askerlikle ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakan Işık, "Terörle mücadelenin devam ettiği bu günlerde bedellinin konuşulmasını dahi doğru bulmuyorum gündemimizde kesinlikle yok." dedi.

Bedelli askerlik açıklaması
Bedelli askerlik konusunda açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, terörle mücadele devam ederken konuşulmasının dahi doğru olmadığını belirterek "Gündemimizde yok" dedi.

"KONUŞULMASI DAHİ DOĞRU DEĞİL"
"Türkiye şu anda birkaç tane terör örgütü ile mücadele ediyor. PKK ile mücadele, DEAŞ'la mücadele, diğer terör örgütleri ile mücadele. Bedelli askerliğin gündeme gelmesi dahi askerin moralini bozuyor. Gündemimizde bedelli askerlik kesinlikle yok. Konuşulmasının dahi doğru olmadığını düşünüyorum." 

ERDOĞAN, 'BEDELLİ YOK DEDİKOSU VAR' DEMİŞTİ
Cumhurbaşkan Erdoğan da konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Hükümetin gündeminde bedelli askerlik uygulaması yok. Bedelli yok. Dedikodusu var." demişti. (internethaber)
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Anahtar Kelimeler:
BEDELLİ ASKERLİK
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