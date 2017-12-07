Bedelli askerlik çıkacak mı? Hükümetten açıklama

Türkiye bir yandan Suriye'de ve Doğu'da büyük operasyonlara imza atarken bir yandan da bedelli askerlik çıkacağı yönüdeki beklenti çok yüksek. Hükümetin yeni bir bedelli askerlik düzenlemesine sıcak baktığı iddiaları dolaşırken bu konuda en net açıklama Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan geldi. AK Partili vekillerle Genel Merkez'de biraraya gelen Bozdağ'ın, vekillerin bedelli askerlik sorusuna "bu ortamda mümkün değil" yanıtını verdiği öğrenildi.
Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, milletvekilleriyle gruplar halinde görüşme programı devam ederken, Ak Parti grup başkanvekilleri de iktidar milletvekilleriyle sabah kahvaltılarında buluşma kararı aldı. Milliyet'teki habere göre, her grup başkanvekiline bağlı 50-60 kişilik milletvekili gruplarına yönelik kahvaltılı toplantıların ilki dün Ak Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın “sorumlu” olduğu 59 kişilik milletvekili grubunun davetli olduğu toplantıya yaklaşık 30 civarında ismin katıldığı öğrenildi. Toplantının ana gündem başlığını Ak Parti milletvekillerinin Meclis çalışmalarına katılımı oluşturdu. Genel Kurul’daki görüşmelere sık sık, “karar yeter sayısı” olan 139 milletvekilinin bulunamaması nedeniyle ara verilmek zorunda kalındığı ifade edilen toplantıda, bu tablonun iktidar grubuna yakışmadığı vurgulandı. Ak Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre toplantıda milletvekillerinin gündeme ilişkin soruları da Başbakan Yardımcısı Bozdağ ve grup başkanvekillerince yanıtlandı.
"KESİNLİKLE OLMAZ"
Bu çerçevede Bozdağ’ın, milletvekillerinin kendilerine yoğun şekilde iletilen, “bedelli askerlik” talebini gündeme getirmeleri üzerine, “Böyle bir ortamda, operasyonlar sürerken bedelli askerlik mümkün değil, kesinlikle olmaz” ifadesini kullandığı bildirildi. Toplantıda konuyla ilgili vekillerin de ağırlıklı olarak, “Bu ortamda bedelli düzenlemesi yaparsak, millet gerekirse elindekini avucundaki satar çocuğunu askere göndermemek için. Askere alacak bir adam dahi bulamayız” değerlendirmesinde bulundukları öğrenildi. (internethaber)
Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, milletvekilleriyle gruplar halinde görüşme programı devam ederken, Ak Parti grup başkanvekilleri de iktidar milletvekilleriyle sabah kahvaltılarında buluşma kararı aldı. Milliyet'teki habere göre, her grup başkanvekiline bağlı 50-60 kişilik milletvekili gruplarına yönelik kahvaltılı toplantıların ilki dün Ak Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın “sorumlu” olduğu 59 kişilik milletvekili grubunun davetli olduğu toplantıya yaklaşık 30 civarında ismin katıldığı öğrenildi. Toplantının ana gündem başlığını Ak Parti milletvekillerinin Meclis çalışmalarına katılımı oluşturdu. Genel Kurul’daki görüşmelere sık sık, “karar yeter sayısı” olan 139 milletvekilinin bulunamaması nedeniyle ara verilmek zorunda kalındığı ifade edilen toplantıda, bu tablonun iktidar grubuna yakışmadığı vurgulandı. Ak Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre toplantıda milletvekillerinin gündeme ilişkin soruları da Başbakan Yardımcısı Bozdağ ve grup başkanvekillerince yanıtlandı.
"KESİNLİKLE OLMAZ"
Bu çerçevede Bozdağ’ın, milletvekillerinin kendilerine yoğun şekilde iletilen, “bedelli askerlik” talebini gündeme getirmeleri üzerine, “Böyle bir ortamda, operasyonlar sürerken bedelli askerlik mümkün değil, kesinlikle olmaz” ifadesini kullandığı bildirildi. Toplantıda konuyla ilgili vekillerin de ağırlıklı olarak, “Bu ortamda bedelli düzenlemesi yaparsak, millet gerekirse elindekini avucundaki satar çocuğunu askere göndermemek için. Askere alacak bir adam dahi bulamayız” değerlendirmesinde bulundukları öğrenildi. (internethaber)