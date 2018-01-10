Beğendik son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybeden işadamı Mehmet Beğendik'in cenaze namazı, ikindi namazını müteakib Cami Kebir'de kılındı. Kılınan namazın ardından Beğendik'in cenazesi Asri Mezarlık'ta defnedildi. 11. Cumhurbaşkanı Gül, Beğendik'in tabutuna cenaze aracına kadar omuz verdi.
Cenaze namazına 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Vali Süleyman Kamçı, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, 25. Dönem Kayseri Milletvekili Kemal Tekden, işadamı Şaban Bayrak, CHP eski İl Başkanı Feyzullah Keskin, kurum kuruluş müdürleri, STK temsilcileri ile Beğendik'in yakınları ve vatandaşlar katıldı.
İHA