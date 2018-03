Belediye Meclislerinde engelli duyarlılığı

Engellilerin her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Yaptığımız hizmetlerle engelli vatandaşlarımızla gönül köprüsü kuruyoruz. Onların güler yüzleri ve hayır duaları bizleri mutlu ediyor. Engelsiz bir yaşam için her zaman yanlarındayız” dedi.



MHP Grubu adına konuşma yapan MHP Meclis Üyesi Kazım Yücel ise işaret dili ile kamu spotuna destek veren Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Kamu spotu izlendikten sonra Kocasinan Belediyesi Aralık Ayı meclis toplantısında gündemde bulunan toplam 25 madde görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısında Erkilet Osmangazi, Talatpaşa, Cırgalan, Oymaağaç ve Turgutreis Mahallelerinde imar plan maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantının bir diğer gündem maddesi olan Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü Derneğine nakdi yardım yapılması talebi de oylandı. Yine bir sosyal sorumluluk örneği sergileyen Kocasinan Belediyesi Meclisinde, engellilere nakdi yardım konusu oy birliğiyle kabul edildi.



Gündem maddeleri arasında yer alan Kocasinan sınırları içerisinde ikamet eden çölyak hastalarına 2018 yılında üç ayda bir iaşe verilmesi kararı oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Çolakbayrakdar, çölyak hastalarının her zaman yanında olduklarını ifade ederek, “Kocasinan sınırları içerisinde 70'e yakın çölyak hastamız var. Bilindiği üzere çölyak hastaları, glutensiz gıdalarla beslenmek zorundadır. Yoksa kemik ve kas erimeleri gibi olumsuzluklar yaşıyorlar” diye konuştu.

Melikgazi Meclisinde engellilere özel gündem

Melikgazi Belediye Meclisi de 2017 yılı Aralık ayı meclis toplantısını yaptı. Meclis gündeminde 12’si ek olmak üzere toplam 48 gündem maddesi görüşüldü.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, başkanlığında toplanan Aralık ayı olağan meclis toplantısında engelliler için özel gündem yapıldığını ve yapılabilecek iş ve işlemlerin konuşulduğunu söyledi.

Meclis Toplantısında Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımında forma giyen Melikgazi Belediyespor futbolcusu Feyyaz Gözaçık ve Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Faruk Şahin’i misafir ettiklerini belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Aralık Ayı meclis toplantısında özel gündem ve özel konuklarımızı ağırladık. 3 Aralık Dünya Engelliler günü münasebeti ile Melikgazi Belediyesi olarak engelliler için yapılan çalışmaları anlattık. Ayrıca engelleri kaldırarak dünya şampiyonu olduğumuzu anlattık. Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımında forma giyen Melikgazi Belediyespor futbolcusu Feyyaz Gözaçık ve Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Faruk Şahin meclis üyelerimize değerlendirmelerde bulundular” dedi.

Melikgazi Belediye Meclis Üyesi ve Terör Gazisi Yılmaz Üçkan ise, toplum olarak hep birlikte tüm engellerin kaldırılacağını ve aşılacağını vurgulayarak, Dünya engelliler gününü engellilere yapılan hizmet ve yatırımlar ile anlamlı bir şekilde kutladıklarını söyledi.

Kurum Haberleri