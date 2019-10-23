BELEDİYE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

ŞİKAYET EDİLMESEYDİ
İddiaya göre Sümer mahallesinde yer alan bir arsanın tapusu üzerinde değişiklikler yapılarak farklı isme aitmiş gibi gösterilen tapudaki arsaya inşaat yapıldı. Yeni Şehir Kent Yapı Kooperatifi’ne ait inşaatı gören arsanın bir diğer hissedarı soluğu belediyede aldı. Kocasinan Belediyesi’ne itiraz eden hissedarın bu şikayeti üzerine Kocasinan Belediyesi yaptığı ön inceleme sonrasında hemen inşaatı durdurdu.
YA DİĞER TAPULAR
Kocasinan Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamanın sonuç bölümünde şöyle denildi: “Ruhsat dosyasındaki tapu belgesi ile güncel tapu kaydının farklı olduğu tespiti tarafımızca yapılmıştır. Bunun üzerine söz konusu yapı mahallinde mühürlenerek inşaat durdurulmuştur. Hukuki süreç başlatılarak sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, yapı ruhsatı iptal edilmiştir.” Belediyenin açıklamasında benzer başka tapularda da böyle olaylar olup olmadığı konusunda bir beyan yer almadı.
AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Kocasinan Belediyesi İmar Şubesi tarafından farklı bir tapu ile gelen kişilere tapu incelemesi yapılmadan nasıl inşaat ruhsatı verildiği hususunda Başkan Çolakbayrakdar’ın hiçbir açıklama yapmaması kafalardaki soru işaretlerini artırıyor. Sıradan bir vatandaşın belediye binasına girerken bile güvenlik görevlileri tarafından neredeyse ahiret sorularıyla hizaya çekilirken geçersiz tapu ile koskoca inşaatın yapılmasına nasıl seyirci ve sessiz kalındığı konusunda Başkan Çolakbayrakdar’ın tatmin edici yanıtları bekleniyor.
İddiaya göre Sümer mahallesinde yer alan bir arsanın tapusu üzerinde değişiklikler yapılarak farklı isme aitmiş gibi gösterilen tapudaki arsaya inşaat yapıldı. Yeni Şehir Kent Yapı Kooperatifi’ne ait inşaatı gören arsanın bir diğer hissedarı soluğu belediyede aldı. Kocasinan Belediyesi’ne itiraz eden hissedarın bu şikayeti üzerine Kocasinan Belediyesi yaptığı ön inceleme sonrasında hemen inşaatı durdurdu.
YA DİĞER TAPULAR
Kocasinan Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamanın sonuç bölümünde şöyle denildi: “Ruhsat dosyasındaki tapu belgesi ile güncel tapu kaydının farklı olduğu tespiti tarafımızca yapılmıştır. Bunun üzerine söz konusu yapı mahallinde mühürlenerek inşaat durdurulmuştur. Hukuki süreç başlatılarak sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, yapı ruhsatı iptal edilmiştir.” Belediyenin açıklamasında benzer başka tapularda da böyle olaylar olup olmadığı konusunda bir beyan yer almadı.
AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Kocasinan Belediyesi İmar Şubesi tarafından farklı bir tapu ile gelen kişilere tapu incelemesi yapılmadan nasıl inşaat ruhsatı verildiği hususunda Başkan Çolakbayrakdar’ın hiçbir açıklama yapmaması kafalardaki soru işaretlerini artırıyor. Sıradan bir vatandaşın belediye binasına girerken bile güvenlik görevlileri tarafından neredeyse ahiret sorularıyla hizaya çekilirken geçersiz tapu ile koskoca inşaatın yapılmasına nasıl seyirci ve sessiz kalındığı konusunda Başkan Çolakbayrakdar’ın tatmin edici yanıtları bekleniyor.
Haber Merkezi