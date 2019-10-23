BELEDİYE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU Kocasinan Belediyesi’nde tam Aziz Nesinlik bir olay gerçekleşti, hem de 2019 yılında. Vatandaşın hisseli tapusu önce bir şekilde tek tapu olarak değiştirildi sonra bu tapu ile Kocasinan Belediyesi İmar Şubesi’ne başvurulup İnşaat Ruhsatı alınarak bu arsa üzerinde inşaata başlandı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 09:41