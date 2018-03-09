Belgeli haberimiz ulusal basına taşındı

Gazetemizde dün manşetten yayınladığımız “İşte fiyasko projenin belgeleri” haberimiz bugün de ulusal medyaya taşındı. Akit gazetesi sürmanşetten verdiği “Ayata valiliği arpalığa çevirmiş” başlıklı haberini yayınladığımız belgeler üzerinden kurguladı. Gazetede yayınlanan haberin tamamı şöyle;

















Kayseri Valiliği ve ORAN Kalkınma Ajansı’nın projesi kapsamında dağıtımı yapılan Abdullah Ayata’ya ait 2 adet porno içerikli ahlaksız kitabın ardından aynı yazarın toplam 12, Emrah Bekçi isimli yazarın ise, 3 kitabının 67 bin adet basılarak, 82 bin 980 TL ödendiği ortaya çıktı. Kitapların 67 liseye dağıtıldığı belirtilen belgelere rağmen “kitaplar toplandı” açıklaması, veliler tarafından gerçekçi bulunmuyor.









Kayseri’yi karıştıran sapık kitapların yazarı Abdullah Ayata’nın devletin imkanlarıyla zehrini genç dimağlara zerk ettiği ve yazarın onlarca kitabı daha olduğu ortaya çıktı. Projenin 2 yıla yayıldığı ve görevlendirme kapsamında ilk imzanın atıldığı Kayseri Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü konulu yazının altında Müdür Vekili Mustafa Yıldız’ın imzasının olduğu öğrenildi. Sözkonusu yazıda şöyle deniliyor:



“Müdürlüğümüz bünyesinde hazırlanıp Orta Anadolu Kalkınma Ajansı işbirliği protokolü çerçevesinde imzalanan “Kentimi Tanıtmaya Gönüllüyüm” isimli projemiz kapsamında 12 ilçemizde 67 lise ve dengi okullarda toplam 134 saat Kayseri İlimizde henüz yeteri kadar tanınmamış olan değerli şahsiyetlerin hayatlarının ve ilmi değerlerinin tanıtılması amacıyla eğitim seminerleri verilecektir. Proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev yapan ve bu eğitimleri gerçekleştirecek olan eğitimci yazar Abdullah Ayata ve eğitimler esnasında koordinasyonu sağlayacak olan Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Şenay Karabulut’un faaliyetlerin gerçekleştirileceği 9.11.2017- 7.6.2018 tarihleri arasında bu projeyi yürütmek üzere görevlendirilmelerini olurlarınıza arz ederim.” “İmzalanan protokol uygun görüşle arz ederim” yazısıyla Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı’nın imzasının atıldığı, “Olur” verenin ise, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı olduğu belgelerde yer aldı. Ayata’ya özel hazırlandığı izlenimi veren projenin arkasında kimler olduğu, pornografik yayınlara kimlerin göz yumduğu İç İşleri Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı’nın soruşturması neticesinde ortaya çıkacak.









Kim bu Abdullah Ayata?

Şehri tanıtacağı iddia edilen bir projede yer alan 15 kitaptan 12’sinin Abdullah Ayata’ya ait olması ve kitapların şehir tanıtımıyla alakası olmaması skandalı ileri boyutlara taşıdı. İşte o kitaplar: “Son Ermeni, Kartallar Kafese Sığmaz, Muhbir Mehmet, Keşke O Deli Ben Olsaydım, Horkut, Rakkanın Efendileri, Torosların Cinleri, Göç Kaderimizdi, Surlardan Sızan Aşk, Küçük Dağların Gölgeleri, Düş Önüme Yalnızlığım, Bohçadaki Sırlar.” Kitaplardan ikisinin zinayı ve içkiyi özendiren, cinsel ilişkinin detaylarıyla anlatıldığı hikâyeler barındırdığı ortaya çıkmıştı. Diğer kitapların içeriği ise, Milli Eğitim’in görevlendirdiği 15 kişilik bir ekip tarafından soruşturma çerçevesinde okunmaya başlandı. Ahlaksız ve porno kitapların yazarı Abdullah Ayata halen Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapıyor.



Valilik bütçesinden tanıtım







Söz konusu proje kapsamında kitaplara verilen 82 bin 980 TL ödeneğin dışında tüm tanıtım masrafları valilik tarafından karşılanmış. Belgelerde; “Eğitmenlerin yemek, konaklama ve ulaşım masrafları Valilik tarafından karşılanacaktır. Reklam ve duyurularda kullanılacak tüm görsel tasarımlar valilik tarafından hazırlanacaktır. Afişlerle projenin görünürlüğünü sağlamak Valilik tarafından organize edilecektir” deniliyor. Valiliğin bu projeye ne kadar kaynak harcadığı ve kaynakların nerede, nasıl, kimler tarafından kullanıldığı henüz bilinmiyor.



(yeniakit.com)