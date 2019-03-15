BENLİ GÖREVDEN ALINIYOR MU? İl Sağlık Müdürü Yardımcı Doçent Dr. Ramazan Benli’nin son gelişmelerin ardından görevden alınacağı öne sürüldü. Benli’nin yerine atanması düşünülen üç ismin olduğu öğrenildi. Son olarak kardeşi Rüştü Benli’yi Şehir Hastanesi’nde gayri resmi görevlendirildiği iddialarının ise bardağı taşıran son damla olduğu belirtiliyor.

15 Mart 2019 Cuma 09:53