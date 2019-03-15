BENLİ GÖREVDEN ALINIYOR MU?

İDDİALAR KONUŞULUYOR
Bölgenin en büyük şehir hastanesi olan Kayseri Şehir Hastanesi’nin açıldığından bu yana sorunlarının bitmemesi ve bunun sorumlusu olarak da İl Sağlık Müdürü Dr. Ramazan Benli’nin gösterilmesi nedeniyle son günlerde Benli’nin görevden alınacağı iddiaları konuşulmaya başlandı.
BENLİ GÖREVDEN ALINACAK
Benli’nin İl Sağlık Müdürü olmasından kısa bir süre sonra kardeşi ve yengesini de İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevlendirmesi kurum içinde de rahatsızlık yaratmıştı. Yeni açılan Şehir Hastanesi’nin başından beri düzgün bir şekilde hizmet verememesi ve sorunların adeta yumağa dönüşmesi sonucu eleştiri oklarının üzerine yöneldiği Dr. Ramazan Benli’nin İl Müdürlüğü görevinden alınacağı öğrenildi. Benli’nin yerine üç isim üzerinde durulduğu belirtilirken Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Muhammed Güven’in bu sefer istediği kişinin il müdürü olması için bütün gücüyle bastırdığı öne sürüldü.
Bölgenin en büyük şehir hastanesi olan Kayseri Şehir Hastanesi’nin açıldığından bu yana sorunlarının bitmemesi ve bunun sorumlusu olarak da İl Sağlık Müdürü Dr. Ramazan Benli’nin gösterilmesi nedeniyle son günlerde Benli’nin görevden alınacağı iddiaları konuşulmaya başlandı.
BENLİ GÖREVDEN ALINACAK
Benli’nin İl Sağlık Müdürü olmasından kısa bir süre sonra kardeşi ve yengesini de İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevlendirmesi kurum içinde de rahatsızlık yaratmıştı. Yeni açılan Şehir Hastanesi’nin başından beri düzgün bir şekilde hizmet verememesi ve sorunların adeta yumağa dönüşmesi sonucu eleştiri oklarının üzerine yöneldiği Dr. Ramazan Benli’nin İl Müdürlüğü görevinden alınacağı öğrenildi. Benli’nin yerine üç isim üzerinde durulduğu belirtilirken Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Muhammed Güven’in bu sefer istediği kişinin il müdürü olması için bütün gücüyle bastırdığı öne sürüldü.