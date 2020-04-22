Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Benzin ve motorine indirim

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 31 kuruş motorinin ise 41 kuruş indirim yapıldı.

Benzin ve motorine indirim
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim yapıldı. Fiyat indiriminin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 5,14 liradan 4,83 liraya, Ankara’da 5,33 liradan 5,02 liraya, İzmir’de ise 5,38 liradan 5,07 liraya gerileyecek.
Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul'da 5.24 liradan 4,83 liraya, Ankara'da 5,32 liradan 4,91 liraya ve İzmir'de 5,36 liradan 4,95 liraya gerileyecek. Böylelikle İstanbul’da ortalama benzin ve motorin litre satış fiyatları aynı seviyeye gelecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
BenzinMotorinIndirimBenzine Indirim
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.