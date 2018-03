Berat Kandilinin Önemi

Maraşlıgil, Berat Kandili nedeniyle yaptığı açıklamada, 23 Haziran 2013 Pazar gününü Pazartesi gününe bağlayan ve Kameri aylardan Şaban ayının on dördüncü gününü on beşinci gününe bağlayan gecenin Berat gecesi olarak kutlandığını bildirdi. Maraşlıgil, ''Berat sözü 'Berâet' kelimesinin kısaltılmış şeklidir. Borçtan, suç ve cezadan, hastalıktan kurtulmak anlamına gelir. Buna göre 'Berat Gecesi' günahlardan kurtuluş gecesi demektir. Bu gecenin Müslümanlar tarafından saygı ve coşkuyla kutlanmasının sebebi de budur. Bu geceye mağfiret gecesi de denmektedir. Çünkü bu gece Cenab-ı Hak pek çok kulunu affedecektir'' ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Ali Maraşlıgil, açıklamasında şunları kaydetti:

''Berat gecesi ile ilgili olarak sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s) şöyle buyurmuşlardır: (Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve “Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim! Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim! Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim!.. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim) diye rahmet nazarıyla bakar.

Ramazan ayından önceki son kandil olan, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelen berat, günahlardan arınmayı, yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşmayı ifade etmektedir. Berat Kandili, Müslümanların, sınırsız af ve merhamet sahibi Yüce Allah’a sığınarak günahlardan arınma, ilahi lütuf ve bereketlere erişebilme fırsatını yakalayabilecekleri müstesna zaman dilimlerinden birisidir. Bu tür gün ve geceler, dinî ve toplumsal hayatımızda ilahî af, mağfiret ve rahmet temennilerinin zirveye ulaşması, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının da yoğun biçimde yaşanması gereken anlardır. Bu geceler, kulluk şuur ve bilinciyle kendimizle hesaplaştığımız, yüce Yaradan’ın rızası doğrultusunda hayatımıza yön vermeye karar verdiğimiz fırsat geceleridir.

Böyle önemli ve mübarek bir gecenin feyz ve bereketinden faydalanmak için, akraba ve dostlarımızla tebrikleşmeli, fakir ve yoksullar görüp gözetilmeli günahlarımıza tövbe ve istiğfar ederek Rabbimize dua ve niyazda bulunmalıyız. İbadetlere yoğunlaşmalıyız. Kendimizi yaklaşan Ramazan ayına hazırlamalıyız.

Bu geceyi ibadet ederek, Kur’an-ı Kerim okuyarak, dua ve istiğfar ederek ve özel ibadetlerimizle değerlendirelim.

Tüm halkımızın kandillerini tebrik eder, bu vesile ile kandilin; Vatanımız, Milletimiz, İslam âlemi ve bütün insanlık için huzur ve barışa vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ederim.''