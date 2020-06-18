Berkok Paşa’nın ismi yaşatılsın

Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı Cemil Görücü’nün konu hakkında Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na verdiği dilekçede şu ifadeler yer alıyor: “1889 yılında Kayseri Pınarbaşı Yağlıpınar köyünde doğdu. İki kardeşini Çanakkale savaşında şehit verdi. 1915 Harp madalyası, 1916 Kılıçlı Liyakat Madalyası, 1918 Kılıçlı Gümüş İmtiyaz madalyası ve Kılıçlı Osmani ve İstiklal madalyası aldı. Birinci Dünya Savaşı’nda birçok cephede savaştı.









1918 Kafkas İslam Ordusu’nda görev aldı. Kurtuluş Savaşı’na katılarak İstiklal Madalyası ile onurlandırıldı. Tuğgeneral rütbesine kadar yükseldi. Askeri konularda yazılı birçok eser bıraktı.



1943 yılında Türkçülük, Turancılık davalarında Alparslan Türkeş’in içinde olduğu yargılamada kararları hem usulden, hem esastan bozan Askeri Yargıtay Kurulu içinde yer aldı.



1950-1954 yıllarında Kayseri milletvekili olarak TBMM’de bulundu. 11 Mayıs 1954 yılında vefat ederek Ankara Şehitliğine defnedilen İsmail Hakkı Berkok Paşa isminin; mahalle, cadde, kültür sitesi veya sosyal tesislerden birine verilmesini Birleşik Kafkasya Derneği olarak arz ederiz.”

