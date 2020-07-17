Besiciler nasıl pazarlık yapacakları konusunda şaşkın Kayseri’de kurban pazarlarının kurulmaya başlamasıyla birlikte besiciler de çadırlarını getirerek kurban hazırlıklarına başladı. Pazarda çadırını kuran Besici Cesim Akbalık da pandemi sürecinden dolayı müşterilerle aralarında mesafe olmasını doğru bulduğunu belirterek, “Nasıl pazarlık edeceğimiz konusunda arada kaldık” dedi.

17 Temmuz 2020 Cuma 16:07