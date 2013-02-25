Beyazşehir Gesi Yoluna Raylı Sistem Ayarı

Kayseray'ı İldem kadar uzatacak proje kapsamında Mimarsinan Kavşağı-Gesi yol ayrımı-İldem hattı arasında raylı sistem ve taşıt yolu güzergahı oluşturulurken trafiğin güvenli bir şekilde akışını sağlamak amacıyla da bir takım düzenlemeler yapılıyor. Yollar gidiş ve dönüş istikametinde 2'şer şeritli olarak düzenlenirken elektrik, su ve kanalizasyon hatları da yenilenmeye başladı. Yol aydınlatmaları ile yaya yolları ve açık otopark alanlarında ise çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

9 km. uzunluğundaki Doğu Garajı-İldem hattının yol genişletme ve düzenleme çalışmaları için toplam 11 milyon TL harcama yapılması öngörülüyor.

Havaların düzelmesiyle birlikte raylı sistem çalışmalarına ağırlık verildiğini kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"1 Ağustos 2009 yılında hizmete giren ve kısa zamanda sağladığı başarı ile örnek hafif raylı sistem projeleri arasında yer alan Kayseray, Kayseri'yi modern toplu taşımacılığın model şehri yaptı. 2. ve 3. etaplarla büyüyen raylı sistem çalışmalarına ilave olarak yol düzenleme ve altyapı hizmetlerini de yürütüyoruz. Bu çerçevede Sivas Caddesi ve Gesi yol ayrımı ile İldem hattı arasında yol genişletme çalışmaları hız kazandı. Bu çalışmalarla trafiğin güvenli ve hızlı bir şekilde akışını sağlamayı hedefliyoruz."

Raylı sistemin İldem hattı Mimarsinan Kavşağı'ndan Beyazşehir ve İldem bölgesine ulaşacak. Yaklaşık, 9 kilometrelik bu hatta 11 yolcu istasyonu bulunacak.