"BİK KARARLARI ANADOLU BASININA NEFES ALDIRACAK"

TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Federasyon olarak tüm gazeteci meslek kuruluşları ile birlikte bu iki konu başta olmak üzere Anadolu basınının sorunlarının giderilmesi için yıllardır mücadele ettiklerini, son olarak, medyadan sorumlu Başbakan Yardımcısı Sayın Hakan Çavuşoğlu’na ayrıntılı bir rapor sunduklarını belirterek, bu yönde olumlu bir adım atıldığını görmekten büyük memnuniyet duyduklarını vurguladı.



Karaca, Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu’na teşekkür etti

Başkan Karaca, “Sayın Başbakan Yardımcımız Hakan Çavuşoğlu, yaptığımız ziyarette Anadolu basınına destek olunacağı sözünü vermişti. Bu sözün, özellikle altını çizerek anlatma gereği duyduğumuz iki önemli konuda yerine getirilmiş olmasından ötürü büyük memnuniyet duyuyoruz. Kendisine şükranlarımızı sunuyoruz, BİK Yönetim Kurulu ile Genel Kurul üyelerine de teşekkür ediyoruz. Resmi ilan ve reklam fiyatlarının çok uzun zamandır sabit olarak kalması ve gazetelerin belli bir tiraj kotası zorunluluğuna tabi tutulmaları iki ayrı kanayan yaramızdı. Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nun resmi ilan ve reklam fiyatlarını sütun santim fiyatını 10.40 kuruştan 12.50 kuruşa yükselterek yüzde 20 oranında zam kararı alması, zor durumdaki Anadolu basınına biraz olsun nefes aldıracaktır. Aynı şekilde gazete satış zorunluluğu anlamına gelen tiraj kotasının yüzde 50’den yüzde 30’a düşürülmesi ve abone kotasının da yüzde 70’e çıkarılması, Anadolu basınında satışla ilgili yaşanan mağduriyetlerin bir nebze olsun giderilmesi anlamına gelmiştir. 1 Ocak 2018’de yürürlüğe girecek olan bu kararların Bakanlar Kurulu’ndan da bir an önce imzalanarak geçmesini bekliyoruz. TGF olarak Anadolu basını ve basın çalışanlarının sorunlarının dile getirilmesinde ve çözüm yollarının aranmasındaki mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

kaynak: tgf.com.tr