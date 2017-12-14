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“BİK zammı bir an önce uygulanmalı”

MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, Basın İlan Kurumu’nun ilan ücretlerine geçtiğimiz günlerde zam yaptığını ancak zammın Bakanlar Kurulu’nda onaylanmaması nedeniyle uygulamaya konulamadığına dikkat çekerek; “Bu sorunun bir an önce çözülmesi gerekiyor" dedi.

“BİK zammı bir an önce uygulanmalı”

MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, 2018 Bütçe kanunu kapsamında Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü, RTÜK ve Basın İlan Kurumu konusunda yaptığı konuşmada, yerel basının sorunlarına da değindi.
 
Ersoy, yerel basın çalışanlarından edindiği bilgiler ölçüsünde Sarı Basın Kartları Komisyonu’ndan ülkenin önemli basın kuruluşları TGF, TGC, TGS ve bazı Gazeteciler Cemiyetlerinin çıkarıldığı bilgisini aldığını belirterek, “Gazeteci meslek kuruluşlarının olmadığı bir komisyonun gazeteci olmayanlara da basın kartı verdiği yolunda eleştiriler var. Gazeteci meslek kuruluşlarının bu komisyonda olmaması eleştiriliyor” dedi.
 
Basın İlan Kurumu zam
 
Basın İlan Kurumu zammına değinen Ersoy, “Basın İlan Kurulu ilan faaliyetlerine geçtiğimiz günlerde zam yaptı. Gazeteciler, ancak bu zammın Bakanlar Kurulu’nda onaylanmaması nedeniyle uygulamaya konulmadığından şikayet ediyorlar. Bu zamdan şu anda yararlanamıyorlar. Bu sorunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Ayrıca yerel televizyonların lisans, uydu kirası ve özlük hakları konusunda da sıkıntılar var” şeklinde konuştu.
 
Kurum Haberi
 

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