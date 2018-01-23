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Bilal Erdoğan Kayseri’de 

Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kayseri’ye geldi. 

Bilal Erdoğan Kayseri’de 

Türkiye Gençlik STK’ları Platformu’nun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Erciyes Eğitim ve Kamp Merkezi’nde düzenlediği toplantıya katılan Bilal Erdoğan yetkililerden bilgi aldı.






Erdoğan’ın ziyaretinde Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de hazır bulundu. 
Haber: Fatma Ural 
 
 

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Anahtar Kelimeler:
KayseriBİLAL ERDOĞAN
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ahmet 2 ay önce

abi babanız cumhurbaşkanı olunca sizinde bi rütbeniz oluyor mu? be şahsen gıcık oluyorum bu tarz işlere

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u mustafa 2 ay önce

Siz bence Bilale değil babasına gıcık oluyorsunuz.

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