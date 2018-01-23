Bilal Erdoğan Kayseri’de 

Türkiye Gençlik STK’ları Platformu’nun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Erciyes Eğitim ve Kamp Merkezi’nde düzenlediği toplantıya katılan Bilal Erdoğan yetkililerden bilgi aldı.
Erdoğan’ın ziyaretinde Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de hazır bulundu.
Haber: Fatma Ural
Türkiye Gençlik STK’ları Platformu’nun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Erciyes Eğitim ve Kamp Merkezi’nde düzenlediği toplantıya katılan Bilal Erdoğan yetkililerden bilgi aldı.
abi babanız cumhurbaşkanı olunca sizinde bi rütbeniz oluyor mu? be şahsen gıcık oluyorum bu tarz işlere