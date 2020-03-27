Bilim Kurulu Sonrası Önemli Açıklamalar

Bakan Koca: “Son 24 saatte 7 bin 533 test yapıldı. 2 bin 69 pozitif tespit ettik. 5 bin 698 oldu. Kaybettiğimiz 17 kişi ile toplam 92'yi buldu. Hastanelerde tedavisi devam eden 344 kişi yoğun bakımdadır. Bunların 241 tanesi entübe durumdadır. 42 hastamız iyileşerek taburcu edilmiştir." dedi.

SOSYAL YAŞAM KISITLAMASI



En önemli tedbir olan izolasyonu prensip haline getirelim. Bazı kapalı ortamlarda temasın nasıl olması yönünde kararlara vardı. Sokakta geçirilecek konulara ilişkin kısıtlama konusunda değerlendirmelerde bulundu. Çalışma saatleri konusunda düzenlemeye ihtiyaç duyduk. Sosyal hareketlilik azaltılmalı. Ve teması en aza indirecek bir hayata ihtiyacımız var. Kısıtlama önerisini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirecek.