Bilim Merkezi İçin İmzalar Atıldı

Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen imza törenine TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altınbaşak'ın yanı sıra TÜBİTAK yetkilileri de katıldı.

Tören öncesi ilk olarak Başkan Özhaseki, TÜBİTAK Başkanı Altınbaşak'a Anadolu Harikalar Diyarı hakkında kısa bilgiler verdi.

Ardından imza törenine geçildi. Törende kısa bir konuşma yapan TÜBİTAK Başkanı Altınbaşak, Kayseri'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek "Özellikle illerimize gittiğimizde yöneticilerimizin bilim merkezi konusundaki heyecanlarını gördüğümüz zaman biz de çok memnun oluyoruz" dedi.

Yaklaşık bir yıl önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bilim Teknolojileri Yüksek Kurulu'nda illerde bilim merkezi kurulması kararı alındığını hatırlatan Altınbaşak, "Bu çerçevede başlattığımız çalışmalarda en hızlı giden illerden bir tanesi de Kayseri. Türkiye'deki 81 ilimizden TÜBİTAK'la sözleşme imzalayan 3. ilimiz Kayseri oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu konuya verdiği ehemmiyetten ötürü ve bilim merkezi konusunda en hızlı koşan illerimizden biri olduğu için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ön protokolün şartlarını en kısa zamanda yerine getiren belediyenin Kayseri Büyükşehir Belediyesi olduğuna vurgu yapan Altınbaşak, "Bugün sözleşmeyle beraber düğmeye basıyoruz. 2016 yılında sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın sayılı bilim merkezlerinden biri olacak bir merkezi Kayseri'de açacağız" ifadelerini kullandı.

Dünyadaki bilim merkezleri hakkında bilgiler veren Altınbaşak, bilim merkezlerinin önemine dikkat çekerek Kayseri'nin girişimciliği ve başarılarıyla ünlü bir şehir olduğunu söyledi. Bu bilim merkezinin Kayseri'den daha başarılı gençler yetişmesine katkı sağlayacağını belirtti. Altınbaşak, TÜBİTAK olarak bilim merkezleri için tüm Türkiye'de 1 milyar lira kaynak ayırdıklarını sözlerine ekledi.

"BENİM BİR HAYALİM DAHA GERÇEK OLUYOR"

Başkan Özhaseki ise TÜBİTAK Başkanı Altınbaşak'a Kayseri'ye desteklerinden dolayı teşekkür ederek şöyle konuştu: "Benim bir hayalim daha gerçek oluyor. Melikgazi Belediye Başkanlığı yaptığım dönemden beri bilim merkezi kurma hayalim sonunda gerçekleşiyor. Ankara'da daha önce gezdiğim Feza Gürsoy Bilim Merkezi gibi bir bilim merkezini şehrimize kazandırmak için bir takım gayretlere girdim ama bina yapımı, içinin donatılması, tefrişi ve işletilmesini hesapladığımızda karşımıza çok yüksek bir maliyet çıkıyordu. Ancak aklımın bir kenarında bu hep vardı. TÜBİTAK'ın geçtiğimiz yıl almış olduğunuz her şehirde bilim merkezi kurma fikri, bize çok sıcak geldi. Sizinle ön protokol imzaladıktan sonra çok hızlı bir biçimde bu işe hazırlandık"

Büyükşehir Belediyesi'nin bilim merkezinin binasını hazır edeceğini, içinin tefrişini ise TÜBİTAK'ın yapacağını kaydeden Başkan Özhaseki, "İşletilmesi noktasında TÜBİTAK'la ortak hareket edeceğiz. Yeni elemanlar, yetişmiş uzmanlarla birlikte bu bilim merkezi Kayseri'ye kazandırılmış olacak. Özellikle yer olarak biz Anadolu Harikalar Diyarı'nın yanını seçtik. Çünkü günde en az 50-60 bin kişinin buraya geleceğini tahmin ediyoruz. Orada 10 ayrı etkinlik olacak. Böyle bir yere bilim merkezi yaptığımızda insanlar ilgi duyacaklar, içeride ne olduğuna bakacaklar, özellikle gençlerimiz, çocuklarımız, öğrenciler buradan istifade edecekler. Ufukları açılacak. Şehrimize bir başka faydası ise burası yeni bir destinasyon merkezi olacak. Erciyes'e gelecek turizmciler için Anadolu Harikalar Diyarı da ayrı bir cazibe merkezi olacak. Yani şehir içinden, şehir dışından şehrimize gelecek herkese alternatif olarak gösterebileceğimiz birçok mekan sunuyoruz. Bizim ve TÜBİTAK'ın bu bilim merkezi için ayıracağı kaynak en az 50 milyon lirayı bulacak. İnşallah 2-3 ay içerisinde Anadolu Harikalar Diyarı'nın açılışını yaparız ama aynı gün de buranın temellerini atarız. Bu hizmetin Kayseri'ye hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Özhaseki ve TÜBİTAK Başkanı Altınbaşak tarafından sözleşmeye imzalar atıldı.