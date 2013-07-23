Bina Risk Analizinizi Yaptırdınız mı?

Haber: İhsan Görücü



ALP İŞ AKADEMİSİ YETKİLİSİ HAYRİYE SARGI: GEREKLİ ÖNLEMİ ALMAYAN BİNALARA 56 MİLYARA KADAR PARA CEZASI VAR

Konuyla ilgili bilgi veren Alp İş Merkezi Koordinatörü Hayriye sargın Kayseri Gündem e şunları söyledi.

Risk değerlendirmesi; İş yerinde varolan ya da dışarıdan gelebiliecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörlerin ortadan kaldırılması için yapılması gerekli çalışmaları kapsar.

Acil Durum Planının hazırlanması ise; “Olasi bir acil durumda (Deprem, Yangın, Doğal Afet vd.) nasıl bir yol izleneceğinin İşyerinin risk durumuna göre yapılacak çalışma ile belirlenmesini kapsar.

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimine gelince; “İş yerinde –Bina görevlileri vs- çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verilerek olası iş kazalarına karşı alınması gereken tedbirler ve daha kaliteli bir çalışma ortamının sunulması çalışmalarını kapsar”

Bina ve içinde yaşayanlar için yaşamsal ehemmiyete haiz olan yukardaki önlemleri almayanlara 56 milyara kadar para cezası gelebilir”dedi.



