Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bina Risk Analizinizi Yaptırdınız mı?

6331 Sayılı sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği bütün iş yerleri; ristk değerlendirmesi, acil durum planı hazırlanması ve iş sağlığı güvenliği hizmetleri almakla yükümlüdür.

Bina Risk Analizinizi Yaptırdınız mı?
Haber: İhsan Görücü

ALP İŞ AKADEMİSİ YETKİLİSİ HAYRİYE SARGI: GEREKLİ ÖNLEMİ ALMAYAN BİNALARA 56 MİLYARA KADAR PARA CEZASI VAR
Konuyla ilgili bilgi veren Alp İş Merkezi Koordinatörü Hayriye sargın Kayseri Gündem e şunları söyledi.
Risk değerlendirmesi; İş yerinde varolan ya da dışarıdan gelebiliecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörlerin ortadan kaldırılması için yapılması gerekli çalışmaları kapsar.
Acil Durum Planının hazırlanması ise; “Olasi bir acil durumda (Deprem, Yangın, Doğal Afet vd.) nasıl bir yol izleneceğinin İşyerinin risk durumuna göre yapılacak çalışma ile belirlenmesini kapsar.
İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimine gelince; “İş yerinde –Bina görevlileri vs- çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verilerek olası iş kazalarına karşı alınması gereken tedbirler ve daha kaliteli bir çalışma ortamının sunulması çalışmalarını kapsar”
Bina ve içinde yaşayanlar için yaşamsal ehemmiyete haiz olan yukardaki önlemleri almayanlara 56 milyara kadar para cezası gelebilir”dedi.

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.