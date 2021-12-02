BİR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ DAHA

Talas Mevlana Mahallesi Anayurt Küme Evler Sokak’ta 800 metrekare alanda yapımı gerçekleştirilen Osman-Neyire Akgöz Aile Sağlığı Merkezi’nin açılışına AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra çok sayıda davetli katılacak.

“SON TEKNOLOJİ CİHAZLARLA DONATILDI”

Bir yıl önce temeli atılarak kısa sürede tamamlanan iki katlı modern yapıdaki aile sağlığı merkeziyle ilgili değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Geçen yıl eylül ayında temelini attığımız aile sağlığı merkezimiz hızla tamamlandı. 800 metrekare kapalı alana sahip iki katlı merkezimizde, sekreteryasıyla birlikte 5 aile hekimi hizmet verecek. Tıbbi müdahale odası, laboratuvar, toplantı odası, gebe takip odası, arşiv ve mutfağıyla birlikte son teknoloji cihazlarıyla donatılan aile sağlığı merkezimiz 16 bin kişiye hizmet verecek. Buranın yapımını üstlenen hayırseverimiz Osman Amca’mıza teşekkür ediyor, hayırlarının kabul olmasını diliyorum.”

Başka Yalçın, 112 Acil İstasyonu’nun da hizmet vereceği Osman-Neyire Akgöz Aile Sağlığı Merkezi’nin 4 Aralık Cumartesi günü saat 13.00’te başlayacak törenle hizmete gireceğini de sözlerine ekledi.

