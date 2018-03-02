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Bir babanın en ağır yükü!

Yıkılmadı, dimdik ayakta kaldı.

Bir babanın en ağır yükü!

'Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç’un (23) cenazesi, askeri uçakla memleketi Konya’ya getirildi.



Şehidin babası Ahmet Koç, oğlunun Türk Bayrağı'na sarılı tabutunu uçaktan cenaze aracına kadar askerlerle birlikte omzunda taşıdı.

Bir babanın en ağır yükü! Yıkılmadı dimdik ayakta kaldı


TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) Afrin’deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç’un (23) cenazesi, askeri uçakla memleketi Konya’ya getirildi. Şehidin babası Ahmet Koç, oğlunun Türk Bayrağı'na sarılı tabutunu uçaktan cenaze aracına kadar askerlerle birlikte omzunda taşıdı.


Bir babanın en ağır yükü! Yıkılmadı dimdik ayakta kaldı


Bornova Jandarma Komanda Tugay Komutanlığı'nda görevli 3 yıllık Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç, 20 Şubat günü birliğindeki silah arkadaşlarıyla birlikte 'Zeytin Dalı Harekatı'na katıldı. Astsubay Koç, dün, doğum gününden 1 gün sonra Afrin'in Bilal köyü mevkisinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü. 4 çocuklu Koç ailesinin en büyük oğlu şehit Koç'un cenazesi, askeri uçakla memleketi Konya'ya getirildi.

Bir babanın en ağır yükü! Yıkılmadı dimdik ayakta kaldı


Şehit Astsubay Koç'un cenazesini havalimanında, 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, askerler, protokol üyeleri, babası Ahmet ile annesi Fatma Zehra Koç, kardeşleri ve yakınları karşıladı. Baba Koç, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu uçaktan cenaze aracına kadar askerlerle birlikte omzunda taşıdı. Şehit Koç'un cenazesi, Beyhekim Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.



Bir babanın en ağır yükü! Yıkılmadı dimdik ayakta kaldı

Memleketi Konya'ya, yaklaşık 1,5 ay önce izne gelen şehit Jandarma Astsubay Çavuş Koç'un bekar olduğu, daha önce de Diyarbakır'ın Lice ilçesinde geçici görevde bulunduğu ve kısa süre önce de birliğine döndüğü öğrenildi.


Bir babanın en ağır yükü! Yıkılmadı dimdik ayakta kaldı

Şehit Koç'un cenazesinin, ikindi namazının ardından düzenlenecek tören sonrası Konya Şehitliği'ne defnedileceği belirtildi. (internethaber.com)

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