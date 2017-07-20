BİR BAKAN AÇTI DİĞERİ KAPATACAK

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Samsun’un ev sahipliğinde düzenlenen 23’üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları 18 Temmuz’da başladı. Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi’nin (ICSD) desteğiyle düzenlenen, dünyanın en büyük 3. spor organizasyonu olan Deaflympics 2017, 97 ülkeden 3 bini aşkın sporcu olmak üzere yaklaşık 5 bin katılımcıyı bir araya getirdi. Organizasyon başlarken Gençlik ve Spor Bakanı Olan Akif Çağatay Kılıç, etkinliğin açılışını gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım arasında dün yapılan sürpriz görüşmeden kabinede revizyon kararı çıkınca Gençlik ve Spor Bakanlığı da değişti. Yeni Bakan Osman Aşkın Bak oldu. Böylelikle 24 Temmuz’da sona erecek olan organizasyonun kapanışını çiçeği burnunda bakan Osman Aşkın Bak gerçekleştirecek.

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