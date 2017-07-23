Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bir evde 2 kişi ölü bulundu

Kayseri'nin Develi ilçesinde, 2 kişi evde ölü bulundu. 

Bir evde 2 kişi ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, komşuları, Fenese Mahallesi'ndeki bir evde kalan Y.Ö. ile Y.Ç'den haber alamayınca şüphelenerek durumu polise bildirdi.


Eve gelen polis ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdi. Evde hareketsiz şekilde yatan Y.Ö. ve Y.Ç'nin öldüğü belirlendi.


Evde çeşitli uyuşturucu maddeler bulunduğu iddia edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AA
 

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
ölü2 Kişi ölüKayseriFeneseDeveli
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.