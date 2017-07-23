Bir evde 2 kişi ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, komşuları, Fenese Mahallesi'ndeki bir evde kalan Y.Ö. ile Y.Ç'den haber alamayınca şüphelenerek durumu polise bildirdi.





Eve gelen polis ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdi. Evde hareketsiz şekilde yatan Y.Ö. ve Y.Ç'nin öldüğü belirlendi.





Evde çeşitli uyuşturucu maddeler bulunduğu iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA

