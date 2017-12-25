İçişleri Bakanlığından, Türkiye genelinde 18-25 Aralık tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 25teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bir haftada 25 terörist etkisizleştirildi
İçişleri Bakanlığından, Türkiye genelinde 18-25 Aralık tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 25 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
25 Aralık 2017 Pazartesi 11:00
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