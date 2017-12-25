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Bir haftada 25 terörist etkisizleştirildi

İçişleri Bakanlığından, Türkiye genelinde 18-25 Aralık tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 25 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bir haftada 25 terörist etkisizleştirildi
İçişleri Bakanlığından, Türkiye genelinde 18-25 Aralık tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 25teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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