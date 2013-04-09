Bir Yıllık Faaliyeti Onaylandı

Belediye Meclis Salonu'nda Mehmet Savruk başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ilk olarak Büyükşehir Belediyesi'nin 2012 yılına ait faaliyet raporu görüşüldü. Yapılan görüşmelerin ve kabul ile sonuçlanan oylamanın ardından bir konuşma yapan Meclis Başkan Vekili Savruk, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal sorumluluk bilinci ile gerçekleştirdiği faaliyet ve projelerin göz kamaştırdığını belirterek "Belediye hizmetlerinde açık, adil ve katılımcı anlayış hakim kılınmaktadır. İnsan odaklı hizmet anlayışı ile hizmet üretilmektedir. Toplumun her kesiminden kişilere yönelik faaliyet ve projeler geliştirilmektedir. Halka rağmen değil, halkla birlikte belediyecilik anlayışı ile kentimizin daha ileriye taşınabileceğine inanılmaktadır. Dürüstlük, hakkaniyet, adalet, şeffaflık ve açıklık gibi temel ilke ve değerlerden asla sapılmamakta, taviz verilmemektedir" dedi.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Kayseri'nin gerek yapılan belediye hizmetleriyle gerekse de hayata geçirilen Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi, Raylı sistem, Anadolu Harikalar Diyarı gibi devasa projelerle marka şehir konumuna geldiğini belirterek başta Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki olmak üzere tüm emeği geçenleri kutladı.

Mecliste Büyükşehir Belediye Encümeni'ne ve bazı komisyonlara üye seçimleri de yapıldı. Seçimler sonucunda Belediye Encümeni'ne; Mehmet Savruk, Mehmet Berk, Fatih Özdamar, Metin Mermerkaya ve Osman Çimen getirildi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na; Serdar Altuntuğ, Ahmet Tahir Gül, Ahmet Çolakbayraktar, Oğuz Ortaköylüoğlu, Kıyasi Kaya, Zekeriya Ergüneş, Cengiz Akparlar, Plan ve Bütçe Komisyonu'na; Mustafa Aktaş, Mehmet Balaban, Venhar Pakırtaşı, Zekeriya Ergüneş, Fatih Özdamar, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'na; M. Kenan Başyazıcıoğlu, Çiğdem Yağcıoğlu, Tuncay Şahin, Oğuz Ortaköylüoğlu, Turan Türküm, Ulaşım Komisyonu'na; Mustafa Çelik, Mustafa Aktaş, Çiğdem Yağcıoğlu, Osman Çimen, Şaban Solmaz, Çevre Sağlık Komisyonu'na; Ahmet Çolakbayraktar, Venhar Pakırtaşı, Mehmet Berk, Tuncay Şahin, Fevzi Demirel, Kadın ve Aile Komisyonu'na ise Venhar Pakırtaşı, Mehmet Berk, Mustafa Aktaş, Çiğdem Yağcıoğlu, Şaban Solmaz seçildi.

Çeşitli nazım imar plan tadilat talepleri ile Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ilçe belediye meclislerinin almış oldukları kararlar da mecliste görüşüldü.

Mecliste görüşülüp karara bağlanan bir başka gündem maddesi de Erciyes AŞ'ye bedelsiz olarak tahsis edilen Erciyes Dağı Tekir bölgesindeki 5 nolu dükkanın tahsisinin iptal edilmesi ve söz konusu dükkanın 10 yıl süre ile kiraya verilmesi talebi oldu. Bu madde de oybirliği ile onaylandı. Ayrıca Erciyes Master Planı dahilinde Kabaktepe mevkiine yapılacak yaz kızağı projesinin 25 yıla kadar yap-işlet-devret veya yap-işlet modeli ile ihale edilmesi için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine karar verildi.

Kültür Yolu projesi kapsamında kalan İnönü Bulvarı üzerinde bulunan ve görüntü kirliliği oluşturan bina cephelerinde tabela temizliği ve cephe yenileme işlerinin yapılması talebi de mecliste görüşülerek kabul edildi.

Meclis'te son olarak futbolcu Battal Uğurlu isminin Kayseri'de herhangi bir cadde veya sokağa verilmesi talebi görüşüldü. Buna göre; Kocasinan İlçesi Beyazşehir Mahallesi 826. Sokak isminin Battal Uğurlu Sokak olarak değiştirilmesine karar verildi.