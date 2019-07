Birleşik Kafkasya Derneği de yürüyüşteydi

Kayseri’de 15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü’ne on binlerce vatandaş katıldı. Kartal Şehitliği’nde saat 20.00 sıralarında toplanan kalabalık yürüyüşe geçti. Yürüyüş kortejinde gazetemizin imtiyaz sahibi ve aynı zamanda Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı Cemil Görücü ile dernek üyeleri de yer aldı. Atlı birlik ve özel harekat polisleri ve mehter takımının en önde olduğu yürüyüşte Kayseri protokolü de tam kadro katılım göstererek yürüyüşte yer aldı.



Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı Cemil Görücü, on binlerce vatandaşın Cumhuriyet Meydanı’na gelerek nöbet tutmasını ve yürüyüşlere katılmasını milletin demokrasiye olan güveni ve isteğinden kaynaklandığını ifade etti. Görücü, “FETÖ terör örgütünün darbe teşebbüsünün üzerinden üç yıl geçti. Milletçe meydanlara inerek bu hain yapılanmaya karşı durduk ve nöbetler tuttuk. Allah o günleri bir daha yaşatmasın. Milletimizin birliğini ve beraberliğini bir kez daha pekiştiren böyle bir günde şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerken, geride kalan gazilerimizi minnetle anıyorum” diye konuştu.







Vatandaşlar ellerinde Türk Bayrağı ile tekbirler getirerek Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Yürüyüş yolunda kalabalığı 251 şehidin isimlerinin ve fotoğraflarının yer aldığı gaz lambaları ile nöbet tutan çocuklar karşıladı.

Yediden yetmişe on binlerce Kayserilinin katılım gösterdiği Milli Birlik ve Dayanışma Günü’nde Meydan’da dev ekranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasına yer verildi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile Duaların ardından Vali Şehmus Günaydın ve protokol üyeleri konuşmalar yaptı.







15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri saat: 00.13’te şehrimizin tüm camilerinde salâ okunması ile sona erdi.