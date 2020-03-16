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Birleşik Kafkasya Derneği tedbir amacıyla kapalı olacak

Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği yaptığı duyuruyla korona virüs tedbirleri kapsamında derneğin 23 Mart 2020 tarihine kadar kapalı kalacağını açıkladı. Ayrıca yapılan duyuruda, “Temizlik kurallarına her zamankinden daha fazla riayet edelim” denildi.

Birleşik Kafkasya Derneği tedbir amacıyla kapalı olacak

Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği, sosyal medya hesabından yaptığı duyurusunda, derneğin 23 Mart 2020 tarihine kadar kapalı kalacağı ifade edildi. Ayrıca duyuruda vatandaşlara temizlik kurallarına dikkat edilmesi gerektiği de hatırlatılırken, şu ifadelere de yer verildi: “Hayatta her iyiliğin ve güzelliğin başı sağlık, sağlığın başı ise temizliktir. Geçmişte olduğu gibi bugün de salgın hastalıklar, yeryüzünü dolaşmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir köşesini tehdit eden virüsler, toplu kayıplara sebep oluyor. Bu konuda kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için hepimize sorumluluk düşüyor. Bu sorumluluk gereği olarak, yönetim kurulu 23 Mart 2020 tarihine kadar derneğin kapalı olmasının faydalı olacağı kararını aldı.

Çeşitli virüs salgınlarından etkilenmemek için tedbiri elden bırakmayalım. Temizlik kurallarına her zamankinden daha fazla riayet edelim. Ellerimizi günde birkaç defa sabunlu suyla ovalayarak yıkayalım. Ellerimiz kirli iken gözümüze, burnumuza ve ağzımıza dokunmayalım. Bedenimizin zayıf düşmemesi için bol sıvı tüketelim. Dengeli beslenelim ve düzenli uyuyalım. Hapşırırken ya da öksürürken bir mendille, mendil yoksa dirseğimizin içiyle ağzımızı kapayalım. Yaşadığımız mekanları sık sık havalandıralım.

Tedbir bizden, takdir ise Cenab-ı Hak’tandır. Unutmayalım ki Peygamberimiz şöyle buyurur: “Allah güzeldir, güzel olanı sever; temizdir, temizliği sever; kerem sahibidir; cömertliği sever.” Sağlık, sıhhat, muhabbet dolu güzel günler dileği ile. Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği.”
 

Haber: Ekrem Nazlı

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