Birleşik Kafkasya Derneği’nde Bayramlaşma

Birleşik Kafkasya Derneği’nde Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen program dernek üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşirken, programda Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı Cemil Görücü konuşma yaptı. Başkan Görücü konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaparken Kurban Bayramı’nın önemine değindi. Görücü konuşmasında, dernek olarak yaptıkları ve yapacakları projelerden bahsetti.







Başkan Görücü, “Bir bayramı daha görmenin mutluluğunu hep beraber yaşarken, bayramların bizleri birlik ve beraberliğe, paylaşmaya, yardımlaşmaya davet ettiğini bilerek bu bilinç ile bayramlarımızı birlik içinde geçirmeliyiz. Kurban Bayramı paylaşmanın güzelliğini bizlere gösteren bir aracıdır. Bir Kurban Bayramı’nı da hep birlikte geçirmenin mutluluğu içindeyiz, birlik ve beraberlik içinde nice bayramlar görmek dileğiyle” dedi. Görücü’nün yaptığı konuşmanın ardından dernek üyeleri ile bayramlaşıldı.





