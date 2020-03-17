“Birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya kanıtlamıştır”

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Serdar Turan mesajında; “Bu yıl, Türk Ulusunun kahramanlık destanı Çanakkale Zaferi’nin 105. yılını kutlamanın ve vatanı, milleti ve kutsal değerlerini korumak için savaşarak, bu uğurda canını vermiş aziz şehitlerimizin 'Şehitler Günü'nü idrak etmenin onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Çanakkale Zaferi, askerlerine 'Ben, size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum' diyen ebedi Başkomutan Atatürk’ün, vatan uğruna canını seve seve feda eden şehitlerimizin, gazilerimizin ve bir milletin topyekün zaferidir. Dünya tarihinde önemli bir dönüm noktası olan Çanakkale Zaferi; Milli Mücadele'nin ilk meşalesinin tutuşturulduğu ve Türk Milleti’nin vatan ve millet sevgisinin doruğa ulaştığı bir kahramanlık destanı olmuştur. Bu zaferle, vatanımızı istila etmeye çalışan işgal kuvvetlerine 'Çanakkale geçilmez' dedirten kahramanlarımız; birlik ve beraberliğimizin ne kadar sağlam temellere dayandığını bütün dünyaya ilan etmişlerdir. Bizlere bu toprağı vatan yapan şehitlerimiz, vatanın kazanılması, bağımsızlığımız ve bölünmez bütünlüğümüzün korunması, ülkemizin huzur ve güvenliğinin sağlanması ile milli çıkarlarımızın savunulması için canlarını feda ederek en üst mertebeye yerleşmişlerdir. Bugün ay-yıldızlı bayrağımızın altında huzur ve güven içerisinde başımız dik olarak yaşıyorsak, bunu, kutsal vatan toprakları için canlarını feda eden şehit ve gazilerimize borçluyuz. Bu duygularla, Çanakkale Zaferi’nin 105. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü’nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan kılan tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun” ifadelerine yer verdi.



Haber: Erkinbeğ Uygurtürk

