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Bitlis şehidi hastaneden gözyaşlarıyla uğurlandı

Bitlis'teki operasyonda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Talat Bildirici hastane çalışanları ve hastaların gözyaşlarıyla uğurlandı.

Bitlis şehidi hastaneden gözyaşlarıyla uğurlandı

   Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi morgundaki 26 yaşında şehit olan Talat Bildirici'nin cenazesi askeri törenle teslim alındı. Şehidin uğurlandığı esnada, hastanede görevli hemşireler, doktorlar, hasta bakıcılar ve stajyer öğrenciler morg önüne gelerek şehide son görevlerini yaptı.

Bitlis şehidi hastaneden gözyaşlarıyla uğurlandı

HASTASINDAN DOKTORUNA...

Yatarak tedavi olanlar hastalar ise, hastane binasına asılan Türk Bayraklarını aralayarak şehidin uğurlanmasını izleyerek gözyaşı döktü. Çok sayıda hastane personeli ve vatandaşın morg önünde toplanmasıyla görevli askerler görevini yapmakta zorlandı.

Bitlis şehidi hastaneden gözyaşlarıyla uğurlandı

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Koridorlardaki pencerelerde yer bulamayan bazı hastane çalışanları ise çatılara çıktı. Şehidin cenazesi askeri araca konulduktan sonra, toplanan kalabalık tekbir getirdi. Şehit Talat Bildirici'nin toprağa verilmek üzere memleketi Kozan'ın Çamdere Mahallesi'ne götürüldü. Yatarak tedavi olanlar hastalar ise, hastane binasına asılan Türk Bayraklarını aralayarak şehidin uğurlanmasını izlerken gözyaşı döktü.

Bitlis şehidi hastaneden gözyaşlarıyla uğurlandı

Bitlis şehidi hastaneden gözyaşlarıyla uğurlandı

Bitlis şehidi hastaneden gözyaşlarıyla uğurlandı

Bitlis şehidi hastaneden gözyaşlarıyla uğurlandı

Bitlis şehidi hastaneden gözyaşlarıyla uğurlandı

Bitlis şehidi hastaneden gözyaşlarıyla uğurlandı

Bitlis şehidi hastaneden gözyaşlarıyla uğurlandı

Bitlis şehidi hastaneden gözyaşlarıyla uğurlandı

Bitlis şehidi hastaneden gözyaşlarıyla uğurlandı

Bitlis şehidi hastaneden gözyaşlarıyla uğurlandı

Bitlis şehidi hastaneden gözyaşlarıyla uğurlandı

Bitlis şehidi hastaneden gözyaşlarıyla uğurlandı

Bitlis şehidi hastaneden gözyaşlarıyla uğurlandı

Bitlis şehidi hastaneden gözyaşlarıyla uğurlandı

(EN SON HABER)

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GÖZYAŞLARIBİTLİSşehit
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