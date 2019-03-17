Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

"Biz Bakanlığı, Bakanlıkta oturarak yönetmeyeceğiz"

Kayseri de Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısında konuşan Tarım Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu “Biz Bakanlığı, Bakanlıkta oturarak yönetmeyeceğiz” derken 81 İli gezdiklerini ve spesifik olarak ihtiyaç sahipleri ve problem sahibi insanlara dokunarak bir noktaya getirmeye çalıştıklarını belirtti.

"Biz Bakanlığı, Bakanlıkta oturarak yönetmeyeceğiz"

Kayseri de Tarım ve Orman Sektörü Toplantısına Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Vali Sehmus Günaydın, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin ve sektör temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Aksu; "Burası bizim için en özel alan 81 ili geziyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak geçen hafta Sayın Bakanımızın bir sözü vardı sizlerle bir araya gelecektik kısmet olmadı inşallah seçimden hemen sonra ki süreçte bir araya gelerek değerlendireceğiz. Gittiğimiz bütün illerde Sayın Genel Müdürlerimiz ile birlikte siz çok değerli sektör temsilcileri ile bir araya geliyoruz sizlerin sorun ve değerlendirmelerini dikkate alıyoruz" dedi.
Aksu, "Biz şöyle bir ifade kullandık, biz Bakanlığı, Bakanlıkta oturarak yönetmeyeceğiz illeri ve her yeri detaylı olarak gezeceğiz. Daha sonra da büyük ilçeleri gezerek burada ki spesifik olarak ihtiyaç sahipleri problem sahibi insanlara dokunarak bir noktaya getirmeye çalıştık. Burada Bakanlık noktasında ilk 6-7 ayımız bitti yapılanma noktasında ciddi bir yere geldik ancak Sayın Cumhurbaşkanımız seçimlerden sonrası için bir talimat buyurdular daha sonrasında inşallah süreç içerisinde sizlerle paylaşacağız ve bütün İllerimizi bitirmiş olacağız" diye konuştu.
 

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman BakanlıpıBakanlıkMustafa AksuTarım Bakan Yardımcısı Mustafa AksuHaberlerHaberKayseri HaberKayseri GündemKayseri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.