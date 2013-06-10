Biz Türkiye'nin Yüzde 100 Temsilcisiyiz

AK Parti Kayseri nöbetçi Milletvekili Pelin Gündeş Bakır Gezi Parkı olayları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakır, “Türkiye batılı manada her zaman demokratik bir ülkedir. Biz bu prensiple yola çıktık. Ortadoğu’ya baktığınız zaman Türkiye kadar istikrarlı bir ülke yok. Bunların kıymetini bilmek lazım. Yapılan eylemler batılı tarzda bir gösteridir. Biz buna karşı değiliz. Tabi bu olaylar Arap baharı ile ilişkilendirilemez. Özellikle Arap ülkeleri ile Türkiye’yi mukayese edemeyiz. Bizim hükümetimiz seçimlerde yüzde 50’den fazla oy almış bir partidir. Bu sayı daha da artıyor. Biz çevre ile ilgili çok hassas bir partiyiz. Eylemlerin ilk gününde çevreci vatandaşlarımıza orantısız güç kullanılmasını tasvip etmiyoruz. Zaten o vatandaşlarımıza zarar veren polis memurları hakkında soruşturma başlatılmıştır” diye konuştu.

Yapılan gösterilerin çevre eyleminden çıktığını belirten Bakır, “Bu eylemcilerin arasına terör örgütü mensuplarının girdiği, yabancı istihbaratların bu eylemcilerin arasına girdiği tespit edilmiştir. Bu eylemler sırasında 7 kişi de bu açıdan sınır dışı edilmiştir. Biz bunların karşısındayız. İş şiddete dönen gösterilere dönüştü. Bu eylemlerde ne olduğu belirsiz insanlar ortay çıktı. Burada dezenformasyon söz konusu. Turizm sektöründe yapılan rezervasyonların yüzde 30’unun iptal edildiğine yönelik haberler çıktı. Borsa yüzde 8 düştü. Bu oyunlara gelmemeliyiz. Bu olayın gidişatını iyi görmek lazım” şeklinde konuştu.

Gerekli mesajların alındığını belirten Bakır, “Çevre ile ilgili gerekenler yapılacaktır. Artık sükunetin sağlanması çok önemli. Buradan annelere de sesleniyorum; biz çocuklarımıza iyi bir terbiye vermekle sorumluyuz. Bizim çocuğumuz taş atmamalı, devlet malına zarar verilmemeli, iş yerlerine zarar verilmemesi gerekir. Bu açıdan herkesin çocuklarına sahip çıkması gerekir. Bu eylemlere artık son verilmesi lazım. Önümüzdeki yıl seçim olacak. Sandığa saygı duymak lazım. Vatandaşlarımız fikirlerini özgürce ifade etmelerinin teminatı olarak AK Partiyi görebilirler. AK Parti bürokratik vesayeti ortadan kaldırmış bir partidir. Olayları doğru görmek lazım. Türkiye’de bir istikrar var ve bu istikrarı 1-2 günde yok etmeye kimsenin hakkı yok. Biz tırnaklarımızla kazıya kazıya bu hale geldik. Tuğla tuğla Türkiye’nin itibarını inşa ettik. Ben burada devlet malına zarar verenlerden bahsediyorum. Bu kişilerin harcanan emekleri yok etmeye hakkı yok” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin çeşitli badireler atlattığını kaydeden Bakır, “Bir parti hiçbir zaman şiddeti savunamaz. Biz Türkiye’nin yüzde 100 temsilcisiyiz. Bu olayların yavaş yavaş biteceğine inanıyorum. Vatandaşımızın isteği başımızın üstündedir. Bizler ayrıca hiçbirimiz şiddete varabilecek söylemleri kabul etmiyoruz. Biz hizmet partisiyiz. Bizim şiddetle aramızda sınır vardır” dedi.