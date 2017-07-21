BODRUM’DA 6,3 ŞİDDETİNDE DEPREM

Ege Bölgesinde hissedilen büyük bir deprem meydana geldi.Gece 01:31'de gerçekleşen deprem, İzmir ve Muğla'nın yanısıra, Antalya, Manisa ve Denizli gibi çevre illerde de hissedildi.Kandilli Rasathanesinden yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Muğla'da bulunan Gökova Körfezi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla açıklarında saat 01.31'de 6,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deprem, yerin yaklaşık 8,6 kilometre derinliğinde meydana geldi.Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, can ve mal kaybı olmadığını aktardı.Muğla Valisi Esengül Civelek yaptığı açıklamada kent merkezinde olumsuz bir durumun olmadığını belirtti.NTV canlı yayınına katılan Prof. Okan Tüysüz yaptığı açıklamada, 6.3 büyüklüğünde bir depremin ardından arkçı sarsıntıların yaşanabileceğini, bu nedenle vatandaşların hasarlı binalara girmemesi gerektiğini söyledi.Bodrum Devlet Hastanesi çatlaklar nedeniyle tedbir amaçı tahliye edildi.6.3 şiddetindeki deprem sonrasında 4.5 ve 4.6 şiddetinde onlarca artçı deprem meydana geldi.