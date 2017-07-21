BODRUM’DA 6,3 ŞİDDETİNDE DEPREM

Ege Bölgesinde hissedilen büyük bir deprem meydana geldi.
ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ
Gece 01:31'de gerçekleşen deprem, İzmir ve Muğla'nın yanısıra, Antalya, Manisa ve Denizli gibi çevre illerde de hissedildi.
MERKEZ ÜSSÜ GÖKOVA KÖRFEZİ
Kandilli Rasathanesinden yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Muğla'da bulunan Gökova Körfezi.
6,3 ŞİDDETİNDE
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla açıklarında saat 01.31'de 6,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 8,6 kilometre derinliğinde meydana geldi.
"CAN KAYBI YOK"
Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, can ve mal kaybı olmadığını aktardı.
"OLUMSUZ DURUM YOK"
Muğla Valisi Esengül Civelek yaptığı açıklamada kent merkezinde olumsuz bir durumun olmadığını belirtti.
"ARTÇI SARSINTILAR YAŞANABİLİR"
NTV canlı yayınına katılan Prof. Okan Tüysüz yaptığı açıklamada, 6.3 büyüklüğünde bir depremin ardından arkçı sarsıntıların yaşanabileceğini, bu nedenle vatandaşların hasarlı binalara girmemesi gerektiğini söyledi.
DEVLET HASTANESİ TAHLİYE EDİLDİ
Bodrum Devlet Hastanesi çatlaklar nedeniyle tedbir amaçı tahliye edildi.
ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDİYOR
6.3 şiddetindeki deprem sonrasında 4.5 ve 4.6 şiddetinde onlarca artçı deprem meydana geldi.
ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ
Gece 01:31'de gerçekleşen deprem, İzmir ve Muğla'nın yanısıra, Antalya, Manisa ve Denizli gibi çevre illerde de hissedildi.
MERKEZ ÜSSÜ GÖKOVA KÖRFEZİ
Kandilli Rasathanesinden yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Muğla'da bulunan Gökova Körfezi.
6,3 ŞİDDETİNDE
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla açıklarında saat 01.31'de 6,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 8,6 kilometre derinliğinde meydana geldi.
"CAN KAYBI YOK"
Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, can ve mal kaybı olmadığını aktardı.
"OLUMSUZ DURUM YOK"
Muğla Valisi Esengül Civelek yaptığı açıklamada kent merkezinde olumsuz bir durumun olmadığını belirtti.
"ARTÇI SARSINTILAR YAŞANABİLİR"
NTV canlı yayınına katılan Prof. Okan Tüysüz yaptığı açıklamada, 6.3 büyüklüğünde bir depremin ardından arkçı sarsıntıların yaşanabileceğini, bu nedenle vatandaşların hasarlı binalara girmemesi gerektiğini söyledi.
DEVLET HASTANESİ TAHLİYE EDİLDİ
Bodrum Devlet Hastanesi çatlaklar nedeniyle tedbir amaçı tahliye edildi.
ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDİYOR
6.3 şiddetindeki deprem sonrasında 4.5 ve 4.6 şiddetinde onlarca artçı deprem meydana geldi.