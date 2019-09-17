Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“Boğazköprü ne zaman bitecek?”

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, geçtiğimiz günlerde gazetemizde de ‘5 aydır devam ediyor!’ başlığıyla yer alan Boğazköprü’deki çalışmaları Meclis gündemine taşıyarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a “Boğazköprü ne zaman bitecek?” ifadeleriyle sordu.

“Boğazköprü ne zaman bitecek?”

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri’nin en önemli bağlantı noktasının aylardır kapalı olduğunu belirterek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a “Boğazköprü ne zaman bitecek?” diye sordu.

Kayseri’nin en önemli bağlantı noktalarından biri olan Boğazköprü mevkiindeki yol çalışmaları nedeniyle ulaşımın aksadığını söyleyen Arık, çalışmaların akıbetini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a sordu. Turhan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Arık, önergesinde şu görüşlere verdi: “Kayseri’nin batı yönündeki bağlantı noktası olan Boğazköprü Mevkii’nde yaklaşık 6 aydır yürütülen çalışmalar, Kayseri’nin diğer kentlerle bağlantısında önemli sıkıntılara neden olmaktadır. Bu bağlamda;

1-) Henüz faaliyete geçeli birkaç yıl olan söz konusu yolun yeniden tadilata alınmasının nedeni nedir? Yolun bu kadar kısa sürede bozulmasının nedeni yüklenici firma mıdır? Eğer yüklenici firma ise bu konuda her hangi bir yaptırımınız olmuş mudur?

2-) Çalışmaların birkaç ayda tamamlanacağı söylenmesine rağmen yaklaşık 6 ay gibi bir süre geçmesine rağmen yol hala tamamlanamamıştır. Çalışmanın bu kadar uzamasının nedeni yüklenici firma mıdır? Eğer yüklenici firmadan kaynaklanan bir gecikme söz konusu ise bu konuda her hangi bir yaptırım uygulanmış mıdır?”



--

 

Haber: Ekrem Nazlı

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerCHPÇETİN ARIKBoğazköprüMeclisGündemMilletvekili çetin ArıkTbmmEkrem NazlıUlaştırma Ve AltyapıMehmet Cahit Turhan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.