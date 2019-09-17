CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri’nin en önemli bağlantı noktasının aylardır kapalı olduğunu belirterek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a “Boğazköprü ne zaman bitecek?” diye sordu.



Kayseri’nin en önemli bağlantı noktalarından biri olan Boğazköprü mevkiindeki yol çalışmaları nedeniyle ulaşımın aksadığını söyleyen Arık, çalışmaların akıbetini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a sordu. Turhan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Arık, önergesinde şu görüşlere verdi: “Kayseri’nin batı yönündeki bağlantı noktası olan Boğazköprü Mevkii’nde yaklaşık 6 aydır yürütülen çalışmalar, Kayseri’nin diğer kentlerle bağlantısında önemli sıkıntılara neden olmaktadır. Bu bağlamda;



1-) Henüz faaliyete geçeli birkaç yıl olan söz konusu yolun yeniden tadilata alınmasının nedeni nedir? Yolun bu kadar kısa sürede bozulmasının nedeni yüklenici firma mıdır? Eğer yüklenici firma ise bu konuda her hangi bir yaptırımınız olmuş mudur?



2-) Çalışmaların birkaç ayda tamamlanacağı söylenmesine rağmen yaklaşık 6 ay gibi bir süre geçmesine rağmen yol hala tamamlanamamıştır. Çalışmanın bu kadar uzamasının nedeni yüklenici firma mıdır? Eğer yüklenici firmadan kaynaklanan bir gecikme söz konusu ise bu konuda her hangi bir yaptırım uygulanmış mıdır?”







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