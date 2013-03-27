Bolu Basını, Kayseri'ye Ateş Püskürdü

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adını taşıyan ve memleketi Kayseri’de kurulan Abdullah Gül Üniversitesi’nin resmi internet sitesinde yayınlanan yazı Bolu’yu ayağa kaldırdı. www.agu.edu.tr adlı resmi internet sitesinde Abdullah Gül Üniversitesi’nin tanıtımı yapılırken, “Abdullah Gül Üniversitesi, Türkiye’nin ilk vakıf destekli devlet üniversitesi olarak özgün bir modelle yükseköğretimde çığır açacak” ibaresi Bolu’da tepkilere neden oldu. 1992 yılında Bolulu hayırsever işadamı merhum İzzet Baysal ve bütün mal varlığını bağışladığı İzzet Baysal Vakfı tarafından yaptırılan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin hiçe sayılmasına Bolu basını tepki gösterdi. Kentte günlük olarak yayın yapan Bolu Ekspres Gazetesi, “Tarihi hata, İzzet Baysal’a büyük saygısızlık” başlığıyla tepki gösterirken, Bolu Gündem Gazetesi de “Bu yanlıştan dönün” başlığıyla haberi manşetten verdi.

Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 1993 yılında geldiği Bolu’da, merhum İzzet Baysal’a ödülünü verirken, “AİBÜ, arkasında güçlü bir vakfın desteği bulunan ilk ve tek devlet üniversitesidir. Bu örneğin tüm ülkeye yayılması gerekir” demişti. (iha)

