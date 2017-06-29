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Borsa'da rekor üstüne rekor (Dolar bugün kaç TL?)

Borsa İstanbul bugün güne yeni rekorla başladı. Endeks, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 100.916,76 puanı gördü. Dolar kuru ise bugün 3.50 lira seviyesinde.

Borsa'da rekor üstüne rekor (Dolar bugün kaç TL?)
Rekor üstüne rekor tazeleyen Borsa İstanbul bir kez daha tarihi zirveyi gördü. Güne 0,30 yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 100.916,76 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi 299,06 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,32, holding endeksi de yüzde 0,30 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,59 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 0,44 ile sigorta oldu. 
Dün güne negatif bir başlangıç yapan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 99.418,58 puana kadar gerilemesinin ardından yükselişe geçti. Endeks, özellikle günün ikinci yarısında etkisini artıran alımlarla yüzde 0,98 yükselerek, gördüğü en yüksek seviye ve kapanış rekorunu 100.617,69 puana taşıdı. 
Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın açıklamalarının ardından azalan risk iştahının, piyasalara etkisinin sınırlı kaldığı belirterek, bugün, yurt içinde ekonomi güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ile ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.200 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, olası düşüşlerde ise 99.000 seviyesinin destek konumuna geldiğini söyledi.

DOLAR KURU NE KADAR?
Dolar, 3,50 seviyesinin üzerinde hareket ediyor.
Bankalararası piyasada dolar/TL 3,50'nin üzerinde seyrediyor. Euro 3,99-4 lira bandında işlem görüyor.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin parasal genişlemenin sonuna gelindiği şeklinde algılanan açıklamaları sonrası görülen risk iştahında azalma, bu açıklamaların yanlış anlaşıldığı yönünde gelen haberlerle terse döndü. Dolar dün 3,54'e yaklaşırken, euro da 4 lirayı aşmıştı.  (İNTERNETHABER)
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