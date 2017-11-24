BOSNA HERSEK İLE KARDEŞLİĞİMİZ TÜM DÜNYAYA ÖRNEK OLUYOR

Kayseri OSB ile BİGMEV tarafından ‘Bosna Hersek Pazarındaki Ticari Fırsatlar ve Yatırım Teşvikleri’ konulu konferans düzenlendi. Kayseri OSB Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansta konuşan Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki kardeşliğin tüm dünyaya örnek olduğunu söyledi.Nursaçan, “Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki kardeşlik yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. 2 ülke halkının kardeşliği tüm dünyaya örnek olmaktadır. 2 ülkenin köklü ilişkilerini her geçen gün daha da kuvvetlendirmesini, 2016 verilerine göre 2 ülke arasında artan ticaret ekonomik açıdan da etkileşim içerisinde olduğunu göstermiştir. Bosna Hersek ile 1 Temmuz 2003 yılında yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşması ile ülkemiz menşeini sanayi mallarına bu ülkede uygulanan Gümrük Vergisi oranları sıfırlanmıştı. 2015 yılında Bosna Hersek’e ihracatımız 293 milyon dolar, ithalatımız ise 250 milyon dolar olmak üzere toplam ikili ticaret hacmi 543 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Hükümetimizin koymuş olduğu hedefler doğrultusunda önümüzdeki dönemde bu rakamı çok daha yukarı seviyelere çıkarmak için hep birlikte çaba sarf etmeliyiz. Paylaştığımız Balkan coğrafyasının bizleri yakınlaştırdığına, değerlerimizi ve hedeflerimizi ortak kıldığına inanıyoruz. Türkiye, ülkeler arası barış temsilcisi ve istikrarın korunmasını sağlayan dış politikası ile kendi bölgesinde olduğu gibi küresel boyutlarda da sorumlu bir ülke çizgisine sahip olup önemli bir güç ve denge durumundadır. Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ilişkiler sadece iki ülkenin geçmişini ve bugününü anlatmakla kalmayıp, ortak tarihimiz ve medeniyetimize ışık tutan kültür birliğinin yapı taşlarını oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Bakir Sadovic de, “Bosna Hersek ile Türkiye 2 dost ülkedir. Bosna Hersek ve Türkiye’nin son derece güçlü kültürel ve tarihi bağları var. Bu nedenle liderlerimizin de sürdürdüğü politikalar dolayısıyla bizim de üzerimize düşenleri yapmamız gerekiyor. Biz aslında ülkelerimiz arasındaki ilişkilere çok önemli bir yapı taşı olan ekonomiyi geliştirmek için buradayız. Ülkelerimizi Cumhurbaşkanları önümüzdeki zamanlarda 1 miyar dolar seviyesinde ticari ilişkilerimizin yükselmesi hedefini koydular. Ben Bosna Hersek’in büyükelçisi olarak Cumhurbaşkanımın sözünü dinliyorum, o nedenle de Türkiye’den mümkün olduğunca çok yatırımı ülkemize çekmek istiyoruz” şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından Kayseri OSB ile BİGMEV arasında Organize Sanayi Bölgesi İş Birliği Anlaşması imzalandı.Kurum Bülteni