Boydak Holding'e 2 ödül birden!

Türkiye'de üretim sektörünün önde gelen kurumları Sapanca'da bir araya gelerek sanayinin dijital yol haritasını çizdi. "Hızlı İnovasyonla Büyük Oynamak, Büyük Kazanmak" teması ile gerçekleşen zirvede, teknoloji, ürün ve hizmet sağlayıcıları ile üretim sektörünün en etkili kurumlarının BT ve üretim yöneticileri dijital dönüşümü şekillendiren en son teknolojileri, stratejileri ve önceliklerini tartıştı.

Yaklaşık 150 sektör yöneticisinin katıldığı zirvede IDC Türkiye 2017 Akıllı Üretim Teknoloji Ödülleri de sahiplerini buldu. Bu yıl ikincisi düzenlenen organizasyonda toplam 13 proje, 40 kişilik jürinin değerlendirmesi sonucunda ödüle hak kazandı.

Türkiye'nin en büyük kuruluşlarından biri olan Boydak Holding, 2 ödül birden kazanarak farkını yine gösterdi. Jüri Kurumsal Dönüşüm kategorisinde Boydak Holding'i, Üretim Nesnelerinin İnterneti kategorisinde de Boydak Holding kuruluşu olan Boyteks'i ödüle layık gördü.

2017 yılının ödül alan projeleri kategori bazında şu şekilde belirlendi:



Kurumsal Dönüşüm Kategorisi

1. ULKAR Holding (Nobel İlaç), Jupiter Global CRM-CLM Projesi

2. Kocaer Haddecilik, Kocaer 4.0 Projesi

3. Boydak Holding, Baza Metal Kasa Otomasyonu İmalat ve Montaj Hattı Projesi



Üretimde Nesnelerin İnterneti Kategorisi

1. Hugo Boss,Üretim Yönetiminde Nesnelerin İnterneti ve Yapay Zeka Projesi

2. TOFAŞ, Akıllı İstasyon Projesi

3. Boyteks, RFID Teknolojili Akıllı Depo ve Sevkiyat Sistemi Projesi

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