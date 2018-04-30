Boydaklarla ilgili flaş gelişme...



Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 786 gündür tutuklu yargılanan Boydak Holding eski CEO'su Memduh Boydak'ın 'Silahlı Terör Örgütü Yöneticiliği’nden cezalandırılmasını isteyen savcı, Hacı Boydak dahil aileden 7 kişi için ise 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan ceza talep etti. Memduh Boydak için 15 ile 25 yıl, Hacı, Şükrü, İlyas, Mustafa, Bekir, Erol Boydak ve Murat Bozdağ için ise ayrı ayrı 6 yıl 3 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istendi







528 gün önce, 1 Kasım 2016’da başlayan 68 sanıklı davanın 26 Ekim 2017'de görüldüğü celsesinde mahkeme heyeti Boydak'ların diğer 5 şirketine de hisse büyüklükleri nedeniyle kayyum atanmasına, olaylara göre bazı sanıkların dosyalarının tefrik edilerek bu dosyadan ayrılmasına karar vererek 14 sanıklı duruşmayı 6 Şubat 2018'e ertelemişti.

6 Şubat’ta görülen davada 14 sanıktan 5’inin bu dosyadan tefrik edilmişti. Boydakların olduğu 9 sanıklı davanın 7’nci celsesi de 13 Nisan'da görülmüştü. Son celse tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmiş, Cumhuriyet Savcısı sanıklar hakkında hazırlayacağı mütalaa için süre verilmişti.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklardan Memduh Boydak, Şükrü Boydak, Hacı Boydak tutuklu, sanıklar Bekir Boydak, Halit Bayhan, Mustafa Boydak, Erol Boydak, İlyas Boydak ve Murat Bozdağ ise tutuksuz yargılanıyor.

Cumhuriyet Savcısı celse arası sanıklar hakkında mütalaasını hazırlayarak, (UYAP) Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’nden mütalaayı dosyaya gönderdi.

Cumhuriyet Savcısı Boydak Holding eski CEO'su Memduh Boydak hakkında 'Silahlı Terör Örgütü Yöneticiği' suçundan 15 ila 25 yıl arasında hapis cezası talep ederken, Hacı Boydak, Mustafa Boydak, İlyas Boydak, Erol Boydak, Bekir Boydak, Şükrü Boydak ve Murat Bozdağ hakkında ise 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' 6 ila 15 yıl arasında hapis cezası verilmesini istedi.







Memduh Boydak 786 gündür tutuklu

Savcı mütalaasında 786 gündür tutuklu sanık Memduh Boydak yönünden FETÖ silahlı Terör Örgütü’nün Kayseri İl Yapılanması içinde bulunduğu, iş adamları yapılanmasında olduğu, örgüt liderlerinden talimat alarak toplantılar yaptığı tespit edildi.

Örgüt adına inisiyatif kullanabildiği, karar alabildiği, toplantı düzenleyebildiği, örgütsel çıkarlar doğrultusunda diğer örgüt üyelerine talimatlar verdiği değerlendirilen Memduh Boydak hakkında ‘silahlı terör örgütü yönetmek’ suçundan 15 yıl ila 25 yıl arasında cezalandırılmasını talep etti. Savcı, Memduh Boydak’ın hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Diğer sanıklar Hacı, Şükrü, İlyas, Mustafa, Bekir, Erol Boydak ve Murat Bozdağ hakkında verilen mütalaa ise sanıkların suçlarının ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçunu oluşturduğu gerekçesiyle 7 sanığa 6 yıl 3 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.



Boydak Holding’te iki farklı muhasebe kaydı tespit edildi

Savcılık mütalaası ile birlikte ayrıca Boydak Holding ve bağlı şirketlerde resmi muhasebe programı dışında, başka bir muhasebe programının kullanıldığı, iki farklı muhasebe kaydı tespit edildiği, soruşturma süreci içerisinde Merkez Çelik A.Ş.’ye bağlı serverlara tutulan kayıtların iki farklı ve birbirlerine bağlı laptoplara yedeklenmesi sonrası silinmek suretiyle imha edildiği, ikinci ve üçüncü muhasebe kaydının kapalı devre sistemi içerisinde laptoplar üzerinde tutulmaya devam edildiği, ikinci ve üçüncü kayda ilişkin fiziki evrakın sanık Mustafa Boydak’ın talimatı ile Merkez Çelik A.Ş.’nin kazan dairesinde imha edildiği ortaya çıktı.



Savcı, sanıkların Boydak hisselerinin müsaderesini istedi

Savcı mütalaasında son olarak, şirket yöneticisi sanıkların örgütsel talimatlarla devamlılığı sağlamak adına Boydak Holding ve bağlı şirketlerin örgütün amaçlarına hizmet etmek amacıyla kullandıkları, örgütsel aidiyet ve sadakat duygusu ile Holding faaliyetlerini örgütün amaçlarına tahsis ettikleri tespit edilirken, sanıkların Boydak Holding A.Ş. ve bağlı şirketlerde bulunan hisselerini ayrı ayrı olmak üzere TCK’nın 54/4 maddesi gereğince müsaderelerine karar verilmelerini kamu adına talep etti.

Savcı, tutuksuz sanık Boydak Holding eski İnsan Kaynakları Direktörü Halit Bayhan hakkında ise delil yetersizliğinden beraat mütalaası verdi.

9 sanığın yargılandığı davanın 8. celsesi 28 Mayıs 2018 tarihinde görülecek.

İHA