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Böyle sıcak görülmedi

Yurdumuzun büyük bölümünü etkisi altına alan ve çöl sıcakları olarak adlandırılan sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Tüm yurtta mevsim normallerinin 10-12 derece üzerinde seyreden sıcaklık kentimizde de zaman zaman 40 derecenin üzerini görerek son yılların en yüksek değeri olarak kayda geçti. Ancak sıcaklık dalgasının çarşamba gününden itibaren hissedilir derecede düşmesi bekleniyor.

Böyle sıcak görülmedi

Ülke genelinde etkili olan sıcaklar termometrelerde son yıların en yüksek değerlerini gösterdi.
Haziran ayının son haftasını mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla geçiren ülkemiz geçtiğimiz Cuma gününden itibaren Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisine girmişti.
İstanbul’da ölçülen 37.2 derece son 106 yılın, Antalya’da ölçülen 45.4 derece ise son 88 yılın en yüksek değerleri olarak kayıtlara geçti.

Kamuda çalışanlara 1 gün izin
Aşırı sıcaklar nedeniyle Muğla, Amasya, Denizli, Osmaniye, Çankırı, Ankara’da kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile bayanlar, kronik rahatsızlığı olanlar ve engelliler bir günlük idari izinli yaptılar.

Uzmanlar uyardı!
Uzmanlar tarafından aşırı yüksek sıcaklığın neden olabileceği olumsuzluklara karşı yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar başta olmak üzere vatandaşların güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatlerinde güneş ışınlarına direkt maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları istendi.

Rahatlatan haber Meteoroloji’den
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre hava sıcaklığını 10-12 derece kadar mevsim normallerinin üzerine çıkaran sıcaklık dalgasının yarından itibaren hissedilir derecede düşmesi bekleniyor. Yarın Kayseri'de sıcaklığın en yüksek 37, en düşük 15 derece olacağı tahmin ediliyor. Çarşamba günü en yüksek sıcaklığın 30 derece olacağı tahmin edilirken, Perşembe ve Cuma ise ısı 28 dereceye kadar gerileyecek.
Haber: Ramazan KARAKUŞ

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