Böyle sıcak görülmedi

Ülke genelinde etkili olan sıcaklar termometrelerde son yıların en yüksek değerlerini gösterdi.

Haziran ayının son haftasını mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla geçiren ülkemiz geçtiğimiz Cuma gününden itibaren Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisine girmişti.

İstanbul’da ölçülen 37.2 derece son 106 yılın, Antalya’da ölçülen 45.4 derece ise son 88 yılın en yüksek değerleri olarak kayıtlara geçti.



Kamuda çalışanlara 1 gün izin

Aşırı sıcaklar nedeniyle Muğla, Amasya, Denizli, Osmaniye, Çankırı, Ankara’da kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile bayanlar, kronik rahatsızlığı olanlar ve engelliler bir günlük idari izinli yaptılar.



Uzmanlar uyardı!

Uzmanlar tarafından aşırı yüksek sıcaklığın neden olabileceği olumsuzluklara karşı yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar başta olmak üzere vatandaşların güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatlerinde güneş ışınlarına direkt maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları istendi.



Rahatlatan haber Meteoroloji’den

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre hava sıcaklığını 10-12 derece kadar mevsim normallerinin üzerine çıkaran sıcaklık dalgasının yarından itibaren hissedilir derecede düşmesi bekleniyor. Yarın Kayseri'de sıcaklığın en yüksek 37, en düşük 15 derece olacağı tahmin ediliyor. Çarşamba günü en yüksek sıcaklığın 30 derece olacağı tahmin edilirken, Perşembe ve Cuma ise ısı 28 dereceye kadar gerileyecek.

Haber: Ramazan KARAKUŞ