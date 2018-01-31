Bozdağ, KHK'larla ihraç edilen kişi sayısını açıkladı: 107 Bin 174

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, KHK'larla ihraç edilen ve işe iade edilen kişi sayılarıyla ilgili açıklama yaptı. Bozdağ, "Bütün Kanun Hükmünde Kararnamelerle ihraç edilen kişi sayısı 110 bin 778, işe iade edilen kişi sayısı da 3 bin 604. Şu anda KHK'lerle ihraç edilen kişi sayısı net 107 bin 174'tür." dedi.

"MOR BEYİN TUZAĞINDAN TUTUKLU KİŞİ YOK"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ,







"Cezaevlerinde Mor Beyin tuzağına düşerek ByLock'a yönlendirilerek, ByLock'çu gözüken tutuklu kişi yoktur. FETÖ'nün mağdur ettiği vatandaşlarımızdan mağduriyeti devam eden kimse yoktur. Örgütün haberleşme aygıtı ByLock kullananlardan cezaevlerinde tutuklu olan, kontrol altında olan, yargılaması devam edenler var." diye konuştu. (son dakika.com)