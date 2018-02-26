Bozdağ'dan son dakika sefer görev emri açıklaması!

Sefer Görev Emri sorgulama ekranı, milyonlarca vatandaşın en çok ziyaret ettiği adreslerden birisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında bahsetmesi üzerine internet üzerinde Sefer Görev Emri hakkında araştırma yapan vatandaşlar, Sefer Görev Emri sorgulama işleminin de nasıl yapılacağını sorguluyor. Peki Sefer Görev Emri sorgulama nasıl yapılır?





SEFER GÖREV EMRİ NE DEMEK?

Sefer Görev Emri, askerlik görevini tamamlayan vatandaşların olası bir milli seferberlik durumunda yeniden askere çağırılması anlamına gelmektedir. Yani bir vatandaş askerlik görevini sorunsuz bir şekilde tamamladıysa, bir seferberlik durumunda yeniden askere çağırılabilir.

Sefer Görev Emri ile ilgili tüm duyurular Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Vatandaşlar, Sefer Görev Emri durumunun olup olmadığını e-Devlet sistemi üzerinden sorgulama yaparak öğrenebilir.

SEFER GÖREV EMRİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sefer Görev Emri sorgulama işlemi, e-Devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. Sefer Görev Emri sorgulamak için ilk olarak e-Devlet sistemine "https://giris.turkiye.gov.tr" adresinden giriş yapınız. Giriş yapmak için e-Devlet şifresi, T.C. Kimlik Kartı, e-İmza, Mobil İmza ve İnternet Bankacılığı yöntemlerini kullanabilirsiniz.

e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama kutucuğuna "Personel Sefer Görev Emri Sorgulama" yazarak sisteme ulaşabilirsiniz.

Açılan ekran üzerinde Sefer Görev Emri durumunuz varsa ekranda görünecektir. Ancak, Sefer Görev Emri durumunzu bulunmuyorsa da bunla ilgili olarak bir uyarı alacaksınız.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'SEFER GÖREV EMRİ' AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te vatandaşlara seslendi. Erdoğan, Sefer Görev Emri için şunları söyledi:

"İhtiyaç olduğu anda, bizler emir komuta zinciri içinde, hiç endişe etmeyin, sefer görev emri çıktığı anda başta şahsım olmak üzere hep birlikte yola çıkarız." dedi.





BEKİR BOZDAĞ'DAN SON DAKİKA SEFER GÖREV EMRİ AÇIKLAMASI

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan Sefer Görev Emri açıklaması. Bozdağ, yaptığı açıklamada "Şu anda ihtiyaç olmadığını Sayın Cumhurbaşkanımız o açıklamasında da açıklıyor. Bu desteklere teşekkür ve gitme isteğine karşı verilen bir cevaptır. Şu anda sefer görev emri olanların bölgeye gitmesine ihtiyaç yoktur." ifadelerini kullandı. (haberturk.com)