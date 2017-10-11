Bu bölgede oturanlar dikkat!

Su kesintisinin, sabah saat 09:00’da başlayıp, saat 13:00’a kadar devam edeceğini kaydeden KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan, “Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi Kocasinan caddesinde ekonomik ömrünü tamamlamış olan içme suyu hattının iptal edilebilmesi için içme suyu bağlantısı yapılacaktır.” dedi.

Batukan; bu bölgelerde ikamet eden vatandaşların su kesintisinden daha az etkilenmeleri için gerekli tedbirleri önceden almaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Kurum Haberi