Bu da taze kahve kuyruğu

Çarşı-pazarda bayram öncesi yoğunluk göze çarparken, Millet Caddesi’nde bulunan meşhur Billur Kurukahvecisinde görmeye alışık olduğumuz bayram kuyruğu yine objektiflere yansıdı.

Bayramda misafirlerine kahve ikramında bulunmak isteyen vatandaşlar sıcağa rağmen kahve satışı yapan dükkanın önünde uzun kuyruk oluşturdular.

Vatandaşların taze çekilmiş kahve alabilmek için uzun süre sıranın kendilerine gelmesini beklerken, bu durumdan şikayetçi olmadıkları görüldü.







Kentin tanınmış kuru kahvecilerinden İlhan Billur, 1960 yılından bu yana hizmet verdiklerini belirterek; " Kahve bayram adeti. Bu nedenle işlerimizde yoğunluk var. Çiğ kahvenin alımından, çekmesine, kavurmasına, paketlemesine kadar her şeye dikkat ediyoruz. Çektiğimiz anda sıcak sıcak kahveyi müşterimize veriyoruz. Başta Almanya olmak üzere yurt dışına da satışlarımız oluyor” şeklinde konuştu.







Kahvenin kilosunu 30 liradan satışa sunduklarını kaydeden Billur, normal zamanlarda yaklaşık 1 buçuk ton kahve sattıklarını, bayramlarda ise bu rakamın günde 3-3 buçuk tona çıktığını sözlerine ekledi.

Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ