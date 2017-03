O günün tazecik, mis gibi kokan herhangi bir gazetesini birisi karalarken, yırtarken ya da yemeğin altına sererken görsem içim “cızz” eder. Zira arkasındaki emeği çok iyi bilirim. Hemen uyarır, mümkünse eski bir gazete kullanmasını isterim.



1995’de kuruluş aşamasından itibaren desteklediğim, yazdığım, yaklaşık 1,5 yıldır da Genel Yayın Yönetmenliğini zevkle üstlendiğim Kayseri Gündem de çok emek verdiğimiz, yıllardır üzerine titrediğimiz bir gazete. Zor şartlarda kurulan, arkasında hiçbir güç odağı olmayan, kendi imkanlarıyla ayakları üzerinde duran gazetemiz, bugün itibarıyla gurur dolu 21 yılı arkasında bırakarak 22. yaşına girmenin haklı mutluluğunu yaşıyor. Öncelikle Rabbimize hamd ediyoruz. Bizi bugünlere getiren siz değerli okurlarımıza da ne kadar teşekkür etsek azdır. Sağolun, varolun.





Bu gazete, 28 Şubat’ların ağır baskısına, yıldırma politikalarına, açtığı davalara, son yıllarda da aldığı uzun süreli resmi ilan kesintilerine rağmen bağımsız gazetecilikten taviz vermeden, her zamankinden daha kararlı biçimde yoluna dimdik devam ediyor.



Bu gazete, adı gibi gündem belirlemeyi sürdürüyor. Ses getiren manşetleriyle, çok özel haberleriyle mağdur ve mazlumların yanında kale gibi dururken; zalimleri, hainleri, üçkağıtçıları korkutuyor.



Bu gazete, FETÖ’cü ihanet çetelerine karşı mücadelesini yıllardır devam ettiriyor. 15 Temmuz’dan itibaren de yaptığı ifşa edici yayınlarla bu ihanet çetesinin çözülmesini hızlandırıyor.



Bu gazete, yenilenen ve tıklanma oranları her geçen gün katlanarak artan canlı, dinamik, estetik, sürekli güncellenen web sayfası ile gücü ve etkisini daha da artırıyor.



Bu gazete, olaylara mizahi yaklaşımıyla, üçü Kayseri’den, biri İstanbul’dan, biri de Ankara’dan çizen beş değerli karikatüristiyle ulusal gazetelerin bile yapamadığını başararak her gün ilk sayfadan güncel karikatürler yayınlıyor.



Bu gazete; başta Kayseri’den olmak üzere İstanbul, Ankara, Çanakkale ve Türkiye’nin birçok yerinden köşe yazısı yazan güçlü kalemleriyle okunmayı hak ediyor.



Bu gazete, birbirine kenetlenmiş, adeta bir aile havasındaki fedakar ve çalışkan ekibiyle sadece ve sadece gazetecilik yapmaya çalışıyor.



Bu gazete; kuruluşundan beri emeği geçen herkese tam bir vefa duygusu içinde teşekkür ediyor, onlara minnet ve şükranlarını sunuyor.



Bu gazete yani gazeteniz, sloganında da belirtildiği üzere “güvenilir gazete.” 21 yıldır bize olan güven ve desteğiniz için sizlere minnettarız. Bu tecrübeli, birikimli ama mütevazı ekibi yakından tanımak isterseniz mutlaka çayımızı içmeye, yemeğimizi yemeye bekliyoruz efendim.