BU GECE UZUN OLACAK!

Bu gece yılın en uzun gecesini yaşayacağız. Güneş ışınları Oğlak dönencesine dik açı ile gelecek. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşandıktan sonra 23 Aralık'tan itibaren geceler kısalıp gündüzler uzamaya başlayacak.



Ülkemizde en uzun gecenin “en uzun” yaşanacağı yer ise Sinop olacak. Bu şehrimizde gece süresi 15 saat 6 dakika; gündüz süresi ise 8 saat 54 dakika olacak. En uzun gecenin en kısa yaşanacağı yer olan Hatay'da ise gece süresi 14 saat, gündüz süresi 10 saat olacak.



Şeb-i Yelda



Bu gece en uzun gece. Eskilerin deyimiyle “Şeb-i Yelda.” 21 Aralık gecesi hakkında en güzel mısralar ise Bosnalı Sabit’e ait;



“Şeb-i yeldâyı muvakkitle müneccim ne bilir?

Mübtelâ-i gama sor kim geceler kaç sâat!”



Yani; bu uzun geceyi vakti ölçme görevlileri ve müneccimler değil, dert sahipleri, hastalar, gam müptelaları daha iyi bilir. Malum, hastalıklar ve ağrılar geceleri daha da artar. Hasta yatağında inleyenlerin ve büyük bir dert taşıyanların geceleri bitip tükenmek bilmez. Onlar için sabah bir türlü olmaz. İşte bu psikolojiyi üstad Necip Fazıl da şu unutulmaz mısralarında çok güzel anlatır:



"Ne hasta bekler sabahı,

Ne taze ölüyü mezar

Ne de şeytan bir günahı

Seni beklediğim kadar"



Aşıklar ise bu uzamadan hoşnutturlar. Her gecenin Şeb-i yelda olmasını isterler. Yahya Kemal bu isteği şöyle özetler;



“Şeb-i yeldâ’da uzar fecre kadar kıssa-ı aşk

Tâ ki Mecnûn bitirir nutkunu Leylâ söyler”



Yani aşk hikâyesi, yılın en uzun gecesinde şafak sökene kadar sürer de sürer; öyle ki Mecnûn sözünü bitirse Leylâ başlar; Leylâ sussa Mecnûn konuşur.



(Kayseri Gündem)